Ko So Young, một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc gồm Han Ga In, Han Ye Seul và Choi Ji Woo, sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ sau một thập kỷ vắng bóng với loạt phim truyền hình mới “The Perfect Wife” (Người vợ hoàn hảo) của đài KBS.

Loạt phim này sẽ được phát sóng vào ngày 27/2. Bộ phim xoay quanh Sim Jae Bok, một người vợ chỉ biết quanh quẩn ở nhà nội trợ và đã lấy lại được sự nữ tính và tự tin đã mất của mình sau khi chồng ngoại tình.





Mỹ nhân Hàn Quốc Ko So Young. (Nguồn: The Korea Times)

"The Perfect Wife" tập trung vào cuộc sống và những khó khăn của "ajumma," theo tiếng Hàn có nghĩa là những người phụ nữ nội trợ, song đây thường là cách nói miệt thị đối với những người phụ nữ đã lập gia đình và chẳng biết đến gì khác ngoài vai trò làm vợ, làm mẹ.



Ko So Young quyết định trở lại với nghề diễn vì cô thấy đồng cảm với nhân vật chính của loạt phim này.



Bản thân cô cũng là một người mẹ, người vợ đang trải qua những rắc rối của cuộc sống thường ngày.



Trong khi đó, KBS cho rằng: "Bất cứ ai đang quên đi những gì họ thực sự muốn sẽ cảm thông với các nhân vật trong phim, "ajumma" không chỉ là từ để gọi những người vợ và người mẹ."



Hồi năm 2010, Ko So Young đã kết hôn với tài tử Jang Dong Gun và hai vợ chồng đã được báo giới Hàn Quốc mệnh danh là "cặp đôi của thế kỷ."



Việc tái xuất được mong đợi từ lâu của Ko So Young đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông xứ kim chi khi cô vốn không phải là một diễn viên "lăn lộn" với nghề.



Ko So Young đã kết hôn với tài tử Jang Dong Gun năm 2010

Tin đồn về cuộc tái xuất của cô bắt đầu được lan truyền trong giới giải trí Hàn Quốc từ hồi tháng 11/2016 khi công ty đại diện của cô cho biết nữ diễn viên đang "cân nhắc."



Trở thành một siêu sao từ những năm 1990, nhưng Ko So Young chỉ xuất hiện trong hai loạt phim truyền hình và 4 phim truyện nhựa trong những năm 2000. Trong thời gian vắng bóng, Ko So Young đã làm vợ và làm mẹ của hai đứa con.



Nhà sản xuất chính của loạt phim “The Perfect Wife,” Lee Geon Jung, cho biết trải nghiệm nuôi con và đảm trách vai trò "nội trợ" của Ko So Young trong thời gian qua sẽ giúp cô thể hiện được vai diễn "nhuần nhuyễn" hơn.





Theo VietnamPlus