Ads by AdAsia

Camera đã hai lần bắt được cảnh người đẹp 31 tuổi ngủ gục trên vai chồng. Cô đã ngủ qua khúc cao trào của đêm trao giải, khi hầu hết khán giả đang nhấp nhổm chờ công bố các giải thưởng lớn.

Khi đó, Casey Affleck vừa đươc xướng danh Nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim "Manchester by the Sea" và khi anh đang nói dở bài phát biểu nhận giải, camera đã chuyển cảnh sang nhà sản xuất Matt Damon. Tuy nhiên ngồi sau anh hai hàng ghế là gương mặt không thể nhầm lẫn của Chrissy Teigen đang gục đầu vào vai chồng say ngủ.

John Legend dường như rất hiểu chuyện khi không đánh thức người đang làm mẹ, vì 5 phút sau camera lại hướng về phía đám đông và Chrissy vẫn ngủ ngon lành.

Khi các đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc được liệt kê, camera đã hướng về phía huyền thoại Meryl Streep. Và ngay sau vai phải của bà, ngôi sao của tạp chí Sports Illustrated một lần nữa được bắt gặp vẫn đang ngủ ngon lành.

Chrissy Teigen đang làm quen với vai trò mới là mẹ của em bé 10 tháng tuổi Luna. Ngay cả khi xuất hiện trên thảm đỏ trước lễ trao giải, cô cũng đã tỏ ra là mình cần bờ vai chồng làm một chiếc gối ngủ khi liên tục dụi đầu vào vai anh ngay cả khi đang tạo dáng để chụp ảnh.

Sau đó, Chrissy Teigen cũng đã đăng một bức hình chụp mình đang ngủ ở sau cánh gà, nhưng lần này dựa lên một đôi vai khác - phụ tá của Jimmy Kimmel, Guillermo.



Theo Mai Nguyễn (VietnamPlus)