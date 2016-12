Nhã Phương và bé Pù trong dự án phim "Lôi báo" của Victor Vũ. (Ảnh: Hudson Ton)

Trong nhiều bức ảnh hậu trường được công bố đều có mặt nam diễn viên trẻ Cường Seven. Chứng tỏ nhiều khả năng chàng trai sinh năm 1989 sẽ được chọn đóng vai chính trong dự án của Victor Vũ.

Đạo diễn cũng hé lộ nữ diễn viên Nhã Phương và bé Pù sẽ tham gia phim. Trước đó, Nhã Phương từng đóng vai chính trong phim “Quả tim máu” (năm 2014) của Victor Vũ. Còn bé Pù là diễn viên nhí được yêu mến trong “Bảo mẫu siêu quậy” nhờ vẻ bụ bẫm, nét diễn tinh nghịch, dễ thương.

Đặc biệt, sau hậu trường có sự xuất hiện của Vincent Wang - người từng tham gia chỉ đạo hành động cho các phim nổi tiếng: “Doctor Strange,” “Now You See Me 2,” “The Great Wall.”

Được biết, Vincent Wang sẽ hợp tác với Victor Vũ trong bộ phim này. Mặc dù vẫn chưa rõ anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong êkíp, nhưng sự kết hợp của Victor Vũ và Vincent Wang hứa hẹn sẽ đem đến sắc màu mới cho “Lôi báo.”

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều thông tin về thể loại cũng như nội dung phim, nhưng những bức ảnh hậu trường được công bố cho thấy, cảnh chiếc xe hơi đang bị lật nghiêng giữa bối cảnh Đà Lạt quen thuộc của “Quả tim máu.”

Vincent Wang và Victor Vũ ngoài hiện trường phim. (Ảnh: Hudson Ton) Vincent Wang và Victor Vũ ngoài hiện trường phim. (Ảnh: Hudson Ton)

Ở Việt Nam, mỗi bộ phim gắn mác Victor Vũ đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như mỗi phim ra rạp đều mang về doanh thu cao. Đạo diễn trẻ từng quen thuộc với khán giả trong nước ở khá nhiều thể loại phim như: kinh dị, ly kỳ, hài hước và tình cảm.

Đặc biệt, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là dự án gần đây nhất của Victor Vũ, đã đạt được thành công vang dội cả về thương mại lẫn nghệ thuật.

Victor Vũ (tên thật Vũ Quốc Việt) sinh năm 1975, sinh ra và lớn lên ở Bắc Hollywood thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Anh từng tốt nghiệp cử nhân sản xuất phim từ Đại học Loyola Marymount.

Một số hình ảnh hậu trường phim do Hudson Ton thực hiện: