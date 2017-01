Lễ trao giải Quả cầu vàng là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất tại Mỹ.

Trước đó, một trong những bữa tiệc điện ảnh lớn nhất, hào nhoáng nhất của Hollywood đã mở màn bằng màn giễu nhại nhẹ nhàng phim "La La Land" do người dẫn chương trình Jimmy Fallon và một loạt ngôi sao thực hiện. Bộ phim là một sự tôn vinh kỷ nguyên vàng của các phim nhạc kịch tại Hollywood và đã giành được 7 đề cử giải Quả cầu vàng.



Xếp ngay sau "La La Land" là phim "Moonlight," với 6 đề cử trao giải, gồm giải dành cho đạo diễn bên cạnh các ngôi sao Naomie Harris và Mahershala Ali.



* 2017-01-09T11:03:19+07:00: Isabelle Huppert giành giải Nữ diễn viên chính trong phim chính kịch xuất sắc.









* 2017-01-09T10:47:44+07:00: "La La Land" giành giải Phim hài hoặc ca vũ nhạc xuất sắc.



* 2017-01-09T10:41:57+07:00: Emma Stone giành giải Nữ diễn viên chính trong phim hài hoặc ca vũ nhạc xuất sắc. Cô thủ vai Mia trong phim ca nhạc "La La Land." Trước đó, bạn diễn của cô, tài tử Ryan Gosling, đã giành giải Nam chính. .



* 2017-01-09T10:34:12+07:00: Đài NBC đã bị nhiều người chỉ trích do không truyền trực tiếp lên Internet (streaming) diễn biến lễ trao giải Quả cầu vàng. Tuy nhiên video trực tiếp về sự kiện vẫn xuất hiện trên mạng chia sẻ video YouTube.







* 2017-01-09T10:24:37+07:00: " La La Land" giành giải Đạo diễn xuất sắc.



* 2017-01-09T10:14:00+07:00:

Không ai yêu quý Meryl Streep nhiều hơn Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA). Streep lần đầu được đề cử trao giải Quả cầu vàng vào năm 1979 với phim "The Deer Hunter" và từ đó tới nay đã có 30 lần được đề cử trao giải, mang về tổng cộng 8 giải.

Ngay cả khi Streep không giành giải diễn xuất trong năm nay, bà vẫn giành giải Quả cầu vàng Cecil B. DeMille vì những đóng góp xuất sắc cho thế giới giải trí.









* 2017-01-09T09:59:00+07:00:



Phim truyền hình "Game of Thrones" đã nhận được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng trong 6 mùa chiếu, nhưng vẫn không được lòng các giám khảo của giải Quả cầu vàng.



Tới nay bộ phim giành được 38 giải Emmy, nhưng Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, nơi tổ chức giải Quả cầu vàng, có vẻ như không ấn tượng với những con rồng hay các màn chiến đấu đẫm máu trong bộ phim.



Tới nay, "Game of Thrones" đã có 6 đề cử giải Quả cầu vàng, nhưng chỉ có 1 lần đoạt giải vào năm 2012, khi Peter Dinklage giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Bộ phim không đoạt giải Quả cầu vàng nào trong các năm 2013 và 2014.



* 2017-01-09T09:56:00+07:00:



Ryan Gosling suýt chút nữa thì kể hết đời sống riêng tư của anh với khán giả toàn cầu. Khi lên nhận Quả cầu vàng cho vai diễn trong "La La Land", anh phát biểu: "Bạn không thể lên được đây nếu không đứng trên vai của vô số người. Tôi chẳng có đủ thời gian để cảm ơn tất cả. Tôi chỉ cố gắng cảm ơn cá nhân một người thôi. Khi tôi đang múa hát, chơi đàn piano và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong một bộ phim, người phụ nữ của tôi vẫn đang lặng lẽ nuôi dạy con gái, mang bầu đứa con thứ hai và cố gắng giúp đỡ anh trai của mình chống bệnh ung thư. Nếu cô ấy không làm tất cả những điều trên để tôi có được trải nghiệm này, chắc chắn sẽ là ai đó khác đang đứng ở đây chứ không phải tôi. Vì thế em yêu, xin cảm ơn em."



Những lời ngọt ngào này được anh gửi cho bạn đời Eva Mendes. Anh trai của cô là Juan Carlos Mendes đã thua trong cuộc chiến với ung thư và qua đời vào ngày 17/4 năm ngoái.











* 2017-01-09T09:46:37+07:00: Video mở màn lễ trao giải Quả cầu vàng, dựa trên bộ phim "La La Land."











* 2017-01-09T09:39:00+07:00: Phim "Elle" của Pháp giành giải Quả cầu vàng cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.



* 2017-01-09T09:29:35+07:00: "Zootopia" giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.



* 2017-01-09T09:29:01+07:00: "La La Land" giành giải Quả cầu vàng cho kịch bản trong phim xuất sắc nhất.



* 2017-01-09T09:27:56+07:00: "La La Land" không phải là lần đầu tiên Ryan Gosling hát trên máy quay. Trước đó, anh từng hát ca khúc "Cry For You" trong phim "Mickey Mouse Club" của Disney, tại phim "Lars and the Real Girl" và gần đây nhất là trong phim "Blue Valentine."



* 2017-01-09T09:24:00+07:00:



"Giải Quả cầu vàng không có sức nặng như giải Oscars. Sự kiện giống như một bữa tiệc lớn và theo tôi, công việc của nó là cố gắng dự đoán giải Oscars đồng thời cố trao giải cho tất cả các hãng phim, qua đó chia sẻ vinh quang," Chris Beachum, giám đốc quản lý hoạt động dự đoán giải thưởng tại trang web Gold Derby nhận xét. "Giải này cũng nhằm đảm bảo rằng tất cả những người đã nỗ lực trong năm sẽ được tưởng thưởng."