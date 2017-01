Một cảnh trong phim "Beauty and the Beast." (Nguồn: marieclaire.com)

Video clip ca khúc "Something There" được tải lên trang mạng xã hội và hiện đã nhận được hơn 13 triệu lượt truy cập chỉ riêng trên Facebook.



Clip tuy ngắn song là sự trình làng vô cùng ấn tượng của một giọng ca mới, trong trẻo, cao vút, khiến nhiều người muốn được nghe thêm.



Một người hâm mộ bình luận trên Facebook: "Đây chính là vàng. Watson đã tái tạo rất nhiều phong cách hát khác nhau mà nhân vật Belle gốc từng thể hiện. Giọng ca của Watson thật tuyệt hảo."





Clip ca khúc "Something There"

Theo kế hoạch, phim điện ảnh "Beauty and the Beast" sẽ được phát hành vào ngày 17/3 tới, với nội dung được giữ nguyên so với phiên bản hoạt hình kinh điển sản xuất năm 1991.



Đó là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy trăn trở giữa cô gái trẻ Belle và Beast - một chàng hoàng tử bị biến thành quái thú gớm ghiếc do sự độc ác và ích kỷ của mình.



Belle, một cô gái trẻ xinh đẹp, ham học và siêng năng, đã thay cha trở thành tù nhân trong tòa lâu đài mà quái thú sống.



Để có thể trở lại thành người, quái thú phải chiếm được tình cảm của Belle, nếu không sẽ phải ở trong hình dạng của quái vật mãi mãi. Rồi, cũng tới lúc Belle phát hiện quái thú thực sự là một hoàng tử và đem lòng yêu anh.



Khi biết Belle đã phải lòng Beast, gã đi săn Gaston độc ác (từng muốn cưới Belle làm vợ) dẫn một đám đông giận dữ tới lâu đài hòng giết Beast.



Cuối cùng, tình yêu chân thành của Belle đã giúp Beast phá bỏ lời nguyền, được trở lại làm người.



Trailer "Beauty and the Beast"

"Beauty and the Beast" phiên bản điện ảnh do đạo diễn Bill Condon thực hiện, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Emma Watson và Dan Stevens, trong khi những tên tuổi lớn khác như Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald và Emma Thompson tham gia lồng tiếng cho các đồ vật trong phim.



Emma Watson nổi danh toàn cầu với vai Hermione trong loạt phim ăn khách "Harry Potter," tuy nhiên giọng ca của cô vẫn luôn là một bí mật cho đến nay.



Ngoài "Something There," một số ca khúc khác trong phim cũng đang được dự báo sẽ "gây bão" như "Days in the Sun", "Forever More", "If I Can’t Love Her", "Be Our Guest"...



Theo số liệu thống kê, trailer phim mới "Beauty and the Beast" đã nhận được 127,6 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu ra mắt, vượt xa những trailer từng nắm giữ kỷ lục như "Fifty Shades Darker" (50 sắc thái - 114 triệu lượt xem) và "Star Wars: The Force Awakens" (Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh - 112 triệu lượt xem).

Theo VietnamPlus