Bộ phim về chế độ Khmer Đỏ mang tiêu đề “First They Killed My Father” của ngôi sao Hollywood Angelina Jolie sẽ được chiếu ra mắt vào ngày 18/2 tại quần thể Angkor Wat.

"First They Killed My Father" được Angelina Jolie dàn dựng theo cuốn hồi ký của nhà hoạt động nhân quyền Campuchia Loung Ung. (Nguồn: Harper's Bazaar)

Theo kế hoạch, buổi chiếu giới thiệu phim sẽ do Hoàng thân Campuchia Samdech Norodom Sihamoni chủ trì, với sự tham dự của Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Campuchia. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giống như cuốn hồi ký kể về cuộc sống của người dân Campuchia, đặc biệt là trẻ em dưới thời Khmer Đỏ (1975-1979).



Bộ phim "First They Killed My Father" được Angelina Jolie dàn dựng theo cuốn hồi ký "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers" xuất bản năm 2000 của nhà hoạt động nhân quyền Campuchia Loung Ung. Loung Ung đã trải qua thời Khmer Đỏ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Cô và Angelina Jolie cùng viết kịch bản phim này.



Bộ phim được quay tại đền Angkor Wat trong hai năm 2015 và 2016. Toàn bộ dàn diễn viên là người Campuchia. Ông Long Kosal, người phát ngôn của Apsara Authority, cơ quan giám sát quần thể đền Angkor Wat, bày tỏ niềm vui khi phim được chiếu ra mắt tại đây.



“Là một người sống sót trong nạn diệt chủng của Khmer Đỏ, tôi vô cùng tự hào khi phim được chiếu tại đây. Phim gợi lại sự tàn bạo của Khmer Đỏ đối với người dân Campuchia, và đó sẽ là một bài học bổ ích cho các thế hệ trẻ,” ông Kosal nói.



Video đầu tiên của bộ phim "First They Killed My Father"

Đây là bộ phim thứ tư do Angelina Jolie làm đạo diễn. Trước đó, cô đã sản xuất 3 bộ phim chính kịch chiến tranh “In the Land of Blood and Honey” (2011), “Unbroken” (2015) và “By the Sea” (2015). Angelina Jolie yêu mến Xứ Chùa Tháp kể từ khi cô trở thành Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) năm 2001.



Ngoài ra Jolie đã sáng lập một tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa ở các vùng nông thôn Campuchia và nhận một cậu bé nước sở tại làm con nuôi - bé Maddox. Angelina Jolie cho biết Maddox đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc nghiên cứu và thực hiện bộ phim "First They Killed My Father."





Theo VietnamPlus