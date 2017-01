Năm 2016 đã khép lại với những bom tấn lẫn bom “xịt” cùng các ứng cử viên tiềm năng đang chạy nước rút nhằm có một chỗ đứng trong các hạng mục của giải thưởng danh giá Oscar. Vậy 2017 chờ đón chúng ta những gì? Hiển nhiên vẫn là các siêu phẩm hành động với dàn sao nổi tiếng và cả những bộ phim “được” làm ra chỉ dành cho các liên hoan phim. Tuy nhiên lựa chọn dành cho cánh mày râu nên là gì?

Top phim nhất - định - phải- xem:

1. Logan

Dự kiến ra mắt: 3/3/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Thứ nhất, Hugh Jackman đã xác nhận “Logan” là lần cuối cùng anh thủ diễn Wolverine. Thứ hai, “Logan” sẽ bạo lực, đẫm máu và u ám hơn với các tập phim trước. Và cuối cùng, Wolverine trong “Logan” được cảm tác từ series truyện tranh “Wolverine: Old Man Logan” mà theo mô tả là một Wolverine già cỗi, cô độc tại thời điểm 2024 khi thế giới trở nên hoang tàn thiếu sức sống và tất cả các dị nhân đã hoàn toàn biến mất.

Dự đoán thành công: ***1/2



2. The Fate Of The Furious

Dự kiến ra mắt: 14/4/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Vẫn những màn đua xe đầy phấn khích cùng các pha cháy nổ rực lửa, tập phim thứ 8 từ series “The Fast and The Furious” còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với tình tiết Dominic Toretto phản bội lại các anh em chiến hữu để về phe của người đẹp phản diện duy nhất trong phim, Cipher (do minh tinh Charlize Theron đóng).

Dự đoán thành công: ****



3. Dunkirk

Dự kiến ra mắt: 21/7/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Tác phẩm điện ảnh thứ 10 của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan về cuộc giải cứu quân đội viễn chinh Anh cùng các đồng minh khi bị bao vây bởi phát xít Đức tại Dunkirk (Pháp) trong thế chiến thứ II.

Dự đoán thành công: *****



4. Guardians of the Galaxy Vol. 2

Dự kiến ra mắt: 5/5/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi dường như phần 2 vẫn giữ nguyên sức hút từ phần đầu tiên thông qua trailer được giới thiệu vào dịp Giáng Sinh năm ngoái. Vẫn phong cách hài hước, duyên dáng và có phần… tưng tửng, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” hứa hẹn sẽ là một trong số các “sequel” chất lượng cao hiếm hoi hiện nay.

Dự đoán thành công: ****



5. Justice League

Dự kiến ra mắt: 17/11/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Là bộ phim tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC Comics sau “Man of Steel” và “Batman, Superman: Dawn of Justice”, không có lý do gì để người xem từ chối một siêu phẩm tập hợp những Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash…

Dự đoán thành công: ****



Ẩn số thú vị



6. Ghost In The Shell

Dự kiến ra mắt: 31/3/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Hiếm khi người hâm mộ trông chờ vào các live-action do Hollywood chuyển thể từ manga, anime hoặc game nhưng “Ghost In The Shell” là một ngoại lệ. Sự hóa thân xuất sắc của Scarlett Johansson cùng kỹ xảo tuyệt đỉnh và nội dung (có vẻ) được giữ sát với nguyên tác là những lời khen ngợi đầu tiên dành cho ê kíp “Ghost In The Shell”. Tuy nhiên, với thành tích luôn “phá nát” các nguyên tác từ truyện tranh, game của Hollywood nên sự e ngại dành cho “Ghost In The Shell” hoàn toàn có cơ sở.

Dự đoán thành công: ***1/2



7. Spider-man:Homecoming

Dự kiến ra mắt: 7/7/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Sau gần 20 năm “ăn nhờ ở đậu” hãng Sony Pictures giờ đây Spider-man danh chính ngôn thuận quay trở về với ngôi nhà của mình. Với một loạt những bộ phim được lòng khán giả lẫn các nhà phê bình, người hâm mộ đang vô cùng háo hức chờ đón “Người Nhện” phiên bản Marvel vào mùa hè này. Thế nhưng, dấu ấn sâu đậm mà series “Spider-man” do Tobey Maguire lẫn Andrew Garfield thủ diễn trước đây để lại sẽ là áp lực lớn mà Marvel lẫn Tom Holland phải vượt qua.

Dự đoán thành công: ***1/2



8. IT

Dự kiến ra mắt: 8/9/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của “ông hoàng kinh dị” Stephen King, “It” được dự đoán là điểm sáng hiếm hoi của mùa phim Halloween năm nay. Câu chuyện bắt đầu từ vụ án mạng của đứa trẻ George Denbrough tại một thị trấn nhỏ vào mùa thu 1988. Một năm sau, anh trai của George cùng những người bạn của mình bắt đầu săn tìm thủ phạm và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng…

Dự đoán thành công: ***1/2



Blade Runner 2049

Dự kiến ra mắt: 6/10/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Ba thập kỷ sau lần ra mắt đầu tiên, một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại mới được tái hiện trên màn ảnh rộng. Nhân tố chính của phần đầu như diễn viên chính Harrison Ford hay đạo diễn Ridley Scott đồng tái xuất bên cạnh các tên tuổi bảo chứng chất lượng như Denis Villeneuve (đạo diễn), Ryan Gosling, Robin Wright và cả Jared Leto.

Dự đoán thành công: ****



9. War for the Planet of the Apes

Dự kiến ra mắt: 14/7/2017

Vì sao đáng mong đợi?

Với thành công về cả doanh thu lẫn nhận xét tích cực từ giới phê bình dành cho hai phần đầu trong series được làm mới về “Hành tinh khỉ”, tập phim thứ 3 nhiều khả năng sẽ nối tiếp vinh quang này. Cuộc chiến giữa loài người và linh trưởng tiếp tục được đẩy đến tận cùng sự tàn khốc khi hai bên đều cảm nhận được mối đe dọa đến từ đối phương…

Dự đoán thành công: ****