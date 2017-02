Bộ phim ''Because I Love You'' của điện ảnh Hàn Quốc sắp ra mắt tại Việt Nam chắc chắn sẽ khiến các cặp đôi “tan chảy” với đề tài hoán đổi linh hồn hấp dẫn cùng những cảnh tình cảm vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.







Cảnh ngọt ngào lãng mạn trong phim "'Because I Love You''

''Because I Love You'' là một bộ phim điện ảnh đang rất được khán giả trông đợi kể từ khi nhà sản xuất thông báo dàn diễn viên thực lực đảm nhận phim như Cha Tae Hyun, Kim Yoo Jung, Seo Hyun Jin, Kim Yoon Hye, Lim Ju Hwan, Sung Dong Il, Bae Sung Woo…







Cặp đôi nam nữ chính trong phim: Cha Tae Huyn và Kim Yoo Jung

Trong phim ''Because I Love You'', nam diễn viên tài năng Cha Tae Hyun sẽ thủ vai sứ giả tình yêu Lee Hyun, trong khi đó, cô nàng sinh năm 1999 Kim Yoo Jung vào vai một học sinh trung học kiêm trợ lý của Lee Hyun. Cô sẽ cùng ông chủ của mình giúp đỡ cho các cặp tình nhân có thể vượt qua các trở ngại để đến được với nhau.









Trailer phim ''Because I Love You''

Bộ phim ''Because I Love You'' kể về câu chuyện của một nhà viết nhạc thiên tài Lee Hyun (do Cha Tae Hyun đóng). Vào đúng ngày anh quyết định cầu hôn một nửa của mình, anh đã gặp tai nạn và ngẫu nhiên trở thành một sứ giả tình yêu.







Kim Yoo Jung vào vai một học sinh trung học kiêm trợ lý của Lee Hyun



Từ đó, Lee Hyun có thể nhập linh hồn của mình vào cơ thể những người khác và với khả năng này, anh đã giúp rất nhiều người vượt qua khó khăn, trắc trở để tìm thấy tình yêu của họ. Tuy nhiên, khả năng thần thánh này của Lee Hyun lại không thể giúp được cho chính mình. Liệu sau cùng, hạnh phúc có mỉm cười với anh?







Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội gặp lại chàng tài tử đáng yêu Cha Tae Hyun của bộ phim "Cô nàng ngổ ngáo'' đã làm mưa làm gió một thời





Seo Hyun Jin - vai ca sĩ Hyeong - Gyeong người yêu của Lee Hyun

Phim do hệ thống Lotte Cinema, MegaGS và rạp Đống Đa phát hành, chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 24/2/2017.



Bài: Lê Hạnh

Ảnh: NSX CC