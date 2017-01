Kể từ khi khởi nghiệp, Kim Tae Hee là cô gái đầu tiên Bi Rain thừa nhận chuyện hẹn hò. Và Bi Rain cũng là chàng trai gắn bó với Kim Tae Hee sau những tin đồn “hẹn hò” cùng bạn diễn.



Ngày mới bắt đầu, cuộc tình này vấp phải nhiều sự phản đối bởi không ít người cho rằng đây chỉ là “chuyện tình hợp đồng” - chiêu quá quen để đánh bóng tên tuổi nhau trong showbiz. Đó cũng là lí do khiến cặp đôi quyết định giữ kín chuyện tình cảm. Cùng điểm lại chặng đường yêu của Bi Rain Và Kim Tae Hee trước ngày trọng đại của cặp đôi vàng xứ Hàn.

10/2011: Bén duyên khi đóng cùng quảng cáo

Theo nhiều nguồn tin, Bi Rain và Kim Tae Hee đóng cùng nhau trong một quảng cáo. Và Bi Rain nhanh chóng bị thu hút bởi nàng ngọc nữ xứ Hàn, dù sau đó, anh phải gia nhập nghĩa vụ quân sự.

01/01/2013: Công khai hẹn hò

Bi Rain là người chủ động theo đuổi người đẹp hơn anh 2 tuổi. Sóng gió của cuộc tình này cũng bắt đầu xuất hiện khi nhiều tin đồn Bi Rain vi phạm nhiều nội quy quân ngũ để có thời gian ở cạnh Kim Tae Hee.

11/03/2013: Kim Tae Hee lần đầu trả lời câu hỏi về tình yêu với Bi Rain

Trong buổi họp báo phim "Jang Ok Jung, Live for Love" tổ chức tại Seoul, Kim Tae Hee chia sẻ cả cô và Bi Rain đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Cô cũng từng bất an khi quyết định công khai tình cảm nhưng Rain đã trấn an cô:“Anh ấy nói tất cả sẽ tốt đẹp, chỉ cần cố gắng sẽ được đền đáp”

29/03/2014: Bi Rain bí mật tổ chức sinh nhật cho Kim Tae Hee

Kim Tae Hee và Bi Rain đều im lặng trước phản ứng trái chiều của công chúng, nhiều người còn nghi ngờ cả hai đã âm thầm chia tay nhau trước quá nhiều áp lực. Câu trả lời được giải đáp khi fan phát hiện cặp đôi check in cùng một nhà hàng, ngay vào ngày sinh nhật của Kim Tae Hee.

16/06/2014: Lộ ảnh hẹn hò

Đây là hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi nổi tiếng nhất xứ Hàn kể từ khi thừa nhận yêu nhau. Để tránh bị chú ý, Rain và Tim Tae Hee đi xe riêng, đeo kính và ăn mặc đơn giản. Mỹ nhân phim “Chuyện tình Harvard” còn cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang và lấy tay che mặt khi bước vào quán nướng nhỏ ở Shinsadong, Gangnam.

12/01/2015: Bí mật gặp nhau ở Thượng Hải

Hai năm sau ngày công khai hẹn hò, cả hai vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên. Khi Rain đang bận rộn trên phim trường “Diamond Lovers” tại Thượng Hải, Kim Tae Hee đã dành một bất ngờ nho nhỏ khi bay đến Trung Quốc và xuất hiện đột ngột trước mặt chàng trai cô yêu.

Tháng 7/2015: Tham gia cùng một sự kiện của một nhãn hàng

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, dù xuất hiện trong sự kiện của một nhãn hàng nhưng cả hai không sánh đôi trên cùng một sân khấu, khi nhãn hàng này tổ chức sự kiện ở hai địa điểm khác nhau. Kể từ khi yêu nhau, cả hai không lần nào xuất hiện trước ống kính cùng nhau.

15/5/2016: Cùng nhau du lịch tới đảo Jeju sau tình đồn chia tay

Hàng loạt trang tin Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cặp đôi có kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju. Một người bắt gặp cặp đôi cho biết:“Họ hẹn hò rất thoải mái ở một nơi có thể nghỉ dưỡng một cách yên tĩnh, chứ không phải ở điểm du lịch đông đúc người qua lại. Ai nhìn qua cũng thấy họ là một cặp đôi hạnh phúc”

Hình ảnh chữ ký của cặp đôi trên đảo Jeju

17/01/2017: Bi Rain tuyên bố kết hôn

Nam diễn viên phim "Ngôi nhà hạnh phúc" đã viết tay một bức thư với những lời lẽ chân thành nhất và chia sẻ ngay trên trang cá nhân của mình:

“Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi bước chân vào làng giải trí. Rất nhiều fan hiện tại đã trở thành những người phụ nữ xinh đẹp, và thậm chí là những người mẹ tuyệt vời.

Bản thân tôi cũng đang cố gắng để trở thành một người đàn ông, người chồng tốt. Bất kể là khi vui vẻ hay khó khăn nhất, Tae Hee cũng đều ở bên, là nguồn động lực mạnh mẽ cho tôi. Tình yêu giữa cả hai vì thế ngày một lớn dần và cuối cùng đã sinh “trái ngọt”.

Đám cưới sẽ diễn ra một cách riêng tư và kín đáo vì Hàn Quốc đang trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn. Tôi hy vọng các bạn sẽ thông cảm vì chúng tôi không thông báo địa điểm, thời gian diễn ra hôn lễ.

Tôi rất biết ơn tình cảm của các bạn trong suốt 16 năm qua. Từ bây giờ, tôi hy vọng sẽ thể hiện cho các bạn thấy khía cạnh mới, trách nhiệm hơn với vai trò là một diễn viên và ca sĩ.

Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất của tôi.”

Theo dự kiến, cặp đôi sẽ kết hôn vào ngày 19/2 tới đây.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Tổng hợp