Sau năm 2016 tung hoành trên màn ảnh rộng với hai bộ phim lớn:"Batman vs. Superman: Dawn of Justice" và "The Accountant", Ben Affleck tiếp tục khẳng định khả năng làm việc vô hạn khi ngay trong những ngày đầu năm 2017, anh đã trình làng bộ phim mới "Live by Night", trong đó đảm nhận cùng lúc 4 vị trí quan trọng: nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.