Công chiếu từ ngày 24/2, bộ phim tình cảm - hài của Hàn Quốc "Because I Love You" (có tên tiếng Việt "Bởi vì anh yêu em") đã thu hút lượng lớn khán giả đủ mọi lứa tuổi đến rạp. Bộ phim "gây sốt" không chỉ bởi dàn diễn viên "khủng" mà còn nhiều hơn thế...

1. Dàn diễn viên tên tuổi "hot" và khả năng diễn xuất “đỉnh”



"Ông ngoại tuổi 30" Cha Tae Hyun và cô nàng kẹo ngọt Kim Yoo Jung trong phim "Because I Love You"

Dàn diễn viên “khủng” của "Because I Love You" gồm có "Ông ngoại tuổi 30" Cha Tae Hyun - “nam thần” dòng phim rom-com (tình cảm - hài) với nhiều vai diễn "cộp mác" tên tuổi của anh chàng như Kyun Woo phim "Cô nàng ngổ ngáo", Nam Hyun Soo trong "Ông ngoại tuổi 30", Ra Joon Mo phim "Producer"…

Tiếp đến là cô nàng kẹo ngọt Kim Yoo Jung - “em gái quốc dân” của làng giải trí xứ sở Kim Chi; “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Korea Drama Awards lần 6 Seo Hyun Jin; Nam diễn viên chuyên các vai ông bố nổi tiếng xứ Hàn - Sung Dong Il; Người mẫu kiêm diễn viên tài năng Kim Yoon Hye...

Nữ diễn viên Seo Hyun Jin

Khi tung trailer, nhà sản xuất phim chỉ mới tiết lộ danh tính các gương mặt đình đám sẽ có mặt trong bộ phim điện ảnh này, rất nhiều khán giả đã háo hức ngóng chờ ngày phim ra mắt.

2. Nội dung ngọt ngào, lãng mạn nhưng vô cùng hài hước

"Because I Love You" kể về câu chuyện của một nhà viết nhạc thiên tài Lee Hyun (do Cha Tae Hyun đóng). Vào đúng ngày Lee Hyun quyết định cầu hôn một nửa của mình (Seo Hyun Jin thủ vai), anh đã gặp phải tai nạn và ngẫu nhiên trở thành một sứ giả tình yêu.

Từ đó, Lee Hyun có thể nhập linh hồn vào cơ thể những người khác. Với khả năng này, anh cùng cô học sinh trung học kiêm trợ lý của mình - Scully (Kim Yoo Jung) - người duy nhất biết được điều bí mật của Lee Hyun, đã giúp đỡ rất nhiều người vượt qua khó khăn, trắc trở để tìm thấy tình yêu của họ. Tuy nhiên, khả năng “thần thánh” này của Lee Hyun lại không thể giúp được cho chính mình.

Trailer "Because I Love You"

Với mô tuýp “hoán đổi linh hồn” chưa bao giờ ngừng hot này, "Because I Love You" đã góp thêm tên vào danh sách những phim hay mùa Valentine 2017. Bên cạnh những cảnh tình cảm vô cùng ngọt ngào, lãng mạn thì những pha hài hước, dở khóc dở cười khi các nhân vật cứ liên tục bị “hoán đổi linh hồn” như cảnh bộ đôi Lee Hyun - Scully giúp đỡ nữ sinh Mal Hee (Kim Yoon Hye) bị dính bầu ngoài ý muốn, hay thanh tra Park (Sung Dong Il) vô cùng mạnh mẽ lại bị kẹt trong một tai nạn dưới lòng đất cùng người-vợ-sớm-đã-ly-dị của mình,... khiến khán giả “cười lăn cười bò” trong rạp.

Đặc biệt trong phim Cha Tae Hyun không chỉ đảm nhận tính cách của một người mà đến tận bốn tính cách nhân vật khác nhau khi anh nhập vào cơ thể của họ, tuy nhiên, nam tài tử vẫn xuất sắc nhập tâm từng nhân vật.

Người mẫu kiêm diễn viên tài năng Kim Yoon Hye

3. Doanh thu nằm trong top đầu ở các bảng xếp hạng của Hàn Quốc

Được công chiếu tại Hàn Quốc vào cuối năm 2016, cùng thời điểm với nhiều phim điện ảnh “bom tấn” như "Chuyến tàu sinh tử" (Train To Busan), "Mật thám" (The Age of Shadows), "Điệp vụ kép" (Inside Man), "Đường hầm" (The Tunnel)... Nhưng kể từ khi ra mắt, doanh thu của "Because I Love You" tại Hàn Quốc luôn nằm trong top 3 phim ăn khách nhiều tuần liên tiếp và nhận được phản hồi rất tích cực từ người xem lẫn giới phê bình nghệ thuật.

Hiện bộ phim "Because I Love You" do hệ thống Lotte Cinema, MegaGS, Cinestar và rạp Đống Đa phát hành, đã chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 24/2/2017.





Bài: Lê Hạnh