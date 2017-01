1. "Cô thư ký kỳ lạ" (Populaire)

Bộ phim hài xuất sắc của nền điện ảnh Pháp kể về một cô gái trẻ có tên Rose Pamphyle không muốn bó buộc cuộc đời mình ở vùng thôn quê và sống cuộc đời bình lặng của một phụ nữ nội trợ. Rose quyết định rời xa ngoại ô yên bình để đến Paris, nơi kinh đô Ánh sáng sẽ mang lại cho cô nhiều điều bất ngờ

2. "Cô gái Đan Mạch" (The Danish Girl)

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử. Einar Wegener là một họa sĩ nổi tiếng người Đan Mạch, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân chưa sống “thật” với chính con người mình. Một điều gì đó ngăn cản hạnh phúc thật sự đến với anh. Mọi thứ thay đổi khi anh được đóng vai người mẫu nữ, theo lời đề nghị của vợ Einar.

3. "Cuộc đua khốc liệt" (Rat Race)

Một bộ phim hài duyên dáng của đạo diễn Jerry Zucker kể về cuộc “săn đuổi” giải thưởng 2 triệu đô la của những nhân vật trong cuộc thi truy tìm đồng xu vàng thứ 6 (6 đồng xu được để ở mỗi vị trí khác nhau). Tưởng chừng như đơn giản nhưng hóa ra mọi việc không dễ dàng chút nào. Các nhân vật trong phim luôn phải đối mặt với những tình huống “dở khóc dở cười” cho giấc mộng đổi đời của mình.

4. "Nơi tình yêu bắt đầu" (Where the Heart Is)

Đây là một câu chuyện đẹp về lòng tốt con người. Novalee Nation là một cô gái 17 tuổi, cô có thai với người bạn trai Willie Jack nhưng lại bị bỏ rơi trước cửa hàng Wal-Mart. Không tiền, không nghề nghiệp nhưng Novalee vẫn quyết định sinh con và làm lại cuộc đời ở Sequoyah. Tại đây, Novalee đã gặp được một người lạ tốt bụng giúp cô tìm lại hạnh phúc đích thực.

5. "Nữ quái xế" (Taxi)

Belle là một cô nàng lái taxi điêu luyện và nhanh nhất của thành phố. Nhưng ước mơ của cô không phải trở thành người chuyên chở khách hàng – ước mơ của cô là được vô địch trong các giải đua xe. Andy, một anh chàng cảnh sát tốt bụng và lái xe… rất tồi. Hai người tình cờ gặp nhau trong một cuộc truy bắt tội phạm. Tính cách trái ngược nhau của hai người khiến họ “căm thù” lẫn nhau trước khi họ phải đối mặt với những tên tội phạm.

6. "Thiếu nữ tuổi 13" (13 Going on 30)

Ai trong chúng ta mà lúc còn nhỏ không mơ ước mình được trở thành người lớn nhanh nhất có thể. Vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của mình, Jenna Rink – cô bé đã ước nguyện rằng mình sẽ trở thành một người phụ nữ 30 tuổi thành đạt, có thân hình bốc lửa, có bạn trai là vận động viên và một thu nhập ổn định. Và có ai ngờ rằng, điều ước của cô trở thành hiện thực vào sáng ngày hôm sau.

7. "Brooklyn thơ mộng" (Brooklyn)

Câu chuyện về một cô gái trẻ có tên Eilis đã quyết định rời khỏi quê nhà ở ngôi làng nhỏ Ai-len để đến với nước Mỹ. Cô luôn cảm thấy nhớ nhà và cô đã yêu một người đàn ông Mỹ. Nhưng rồi khi cô nhận được tin không may ở quê hương mình gởi sang. Đứng trước định mệnh của cuộc đời, tình yêu hay quê nhà, cô gái trẻ phải chọn một trong hai làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô về sau.

8. "Cô nàng trượt ván" (Chalet Girl)

Cô nàng ‘tomboy’ Kim Matthews, 19 tuổi, từng là nhà vô địch môn trượt ván. Nhưng vì thiếu tiền để giúp đỡ cho người cha của mình, cô đã nhận công việc phục vụ ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên dãy núi Alps. Cao thủ trong môn trượt ván nhưng cô lại… rất tệ ở môn trượt tuyết. Người dạy cô trượt tuyết là anh chàng điển trai – con của ông chủ khu resort và Kim đã phải lòng chàng trai trẻ ga lăng này.

9. "Một phút ở New York" (New York Minute)

Chuyện gì có thể xảy ra trong một ngày? Rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không thể ngờ tới. Jane và Roxy là hai chị em sinh đôi và cuộc sống của họ có nhiều ngày “bất ngờ” như vậy. Mỗi người đều có một bản kế hoạch hoàn hảo của mình cho ngày đó, nhưng chuyện bất ngờ xảy đến khiến mọi thứ đảo lộn tất cả.

10. "Những cô gái năng động" (Material Girls)

Cũng là bộ phim về hai chị em sinh đôi được sinh ra trong một gia đình “trâm anh thế phiệt”. Sau cái chết của người cha, họ được thừa kế một gia sản khổng lồ và được tiếp quản công ty thẩm mỹ thành công. Một biến cố trong quy trình đã đưa hai chị em vào tình thế khó khăn phải giải quyết.

11. "Bất ngờ có con" (Just Love Me)

Một bộ phim cảm động của nền điện ảnh Ba Lan. Thủ vai chính là Michal, kiến trúc sư thành công. Anh có đủ mọi thứ mà mọi người khác đều mơ ước: tiền tài và sự nghiệp thăng tiến. Anh sống độc thân trong căn hộ của mình và thường xem phim vào mỗi tối. Cuộc sống thường ngày của anh có chút xáo trộn nhỏ khi có một cô bé đến nhà anh và nói anh chính là cha của đứa bé.

12. "Tình yêu thời chiến" (Suite Française)

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Pháp Irène Némirovsky. Chuyện phim lấy bối cảnh ở thế chiến thứ II, nhân vật chính là người phụ nữ người Pháp đã có gia đình, Lucile, trong lần vô tình gặp gỡ cô phải lòng với viên sĩ quan chỉ huy người Đức.

13. "Vẻ đẹp vĩnh hằng" (The Age of Adaline)

Mọi người phụ nữ trên thế giới này đều có chung một ước mơ: đẹp và trẻ mãi không già. Cô nàng Adaline Bowman, 29 tuổi may mắn có được điều kỳ diệu đó. Nhưng rắc rối lớn nhất của Adaline là khi cô nhìn những người đàn ông cô yêu ngày một già đi, cô thì vẫn trẻ trung. Sau nhiều năm tháng cô độc, cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông chấp nhận mình.

14. "Đời là rắc rối" (It’s Complicated)

Mọi chuyện đêu có thể xảy ra và cuộc đời luôn đầy sự bất ngờ. Câu chuyện về Jane và người chồng cũ của mình (Jake) sau khi chia tay, họ đối mặt với tình huống khó xử: cả hai muốn quay lại. Vấn đề là, Jake đã làm đám cưới với người phụ nữ khác và Jane thì đang yêu. Liệu đây có phải là một cơ hội thứ hai để Jane và Jake yêu lại từ đầu?

15. "Cơ trưởng Sully" (Sully)

Vào một ngày đầu năm 2009 ảm đạm, cả đất nước Mỹ và thế giới chứng kiến cú đáp máy bay huyền thoại trên bờ sông Hudson khi cơ trưởng Chesley Sullenberger (Sully) do Tom Hanks thủ vai, thấy động cơ máy bay bị hỏng và không thể trở lại đường băng nên ông quyết định liều lĩnh là đáp máy bay xuống… sông. 155 hành khách cùng phi hành đoàn được cứu sống, Sully trở thành người hùng nước Mỹ. Nhưng ban ủy tra an toàn không tin sự việc như vậy nên mở một cuộc điều tra hành động mạo hiểm của cơ trưởng Sully cùng cơ phó.

Bài: Trung Phạm

Theo: Brightside; Ảnh: Internet