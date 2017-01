Trong suốt hơn 20 năm qua, TMV đã có những đóng góp đáng kể không chỉ cho nền kinh tế, mà còn cho cộng đồng và con người, trên phạm vi quốc gia nói chung cũng như tỉnh Vĩnh Phúc – nơi đặt nhà máy – trụ sở của TMV, nói riêng. Đó là cả một quá trình dài lâu và bền bỉ, được thực hiện thông qua các lĩnh vực như đẩy mạnh nội địa hóa, xuất khẩu, nỗ lực phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm, cùng nhiều hoạt động công đoàn ý nghĩa khác...





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm gian hàng Toyota Việt Nam

Chặng đường 20 năm và những thành tựu

Trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển, TMV đã luôn giữ vững ba trụ cột trong hoạt động, đó là “Hiện thực hóa một xã hội ô tô giàu mạnh”, “Đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô” và “Đóng góp cho xã hội Việt Nam” dựa trên tầm nhìn “Trở thành một công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.

Năm 1995, khi Toyota đặt chân đến Việt Nam, thị trường xe hơi có quy mô rất nhỏ với chỉ khoảng vài ngàn xe mỗi năm, nhưng có tới 10 nhà sản xuất với 20 nhãn hiệu khác nhau. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của Toyota trong giai đoạn sơ khai là phải tồn tại và chuẩn bị cho hành trình dài hạn chinh phục và mở rộng thị trường. Ở thời điểm 1997, quy mô thị trường chỉ ở mức 6,000 xe/năm, Toyota nắm 22% thị phần tức khoảng 1,200 xe, mỗi ngày chỉ từ 3-4 xe.

Hiện nay, cùng với những nỗ lực tăng năng lực sản xuất, cải thiện quy trình sản xuất và liên tục nâng cao tay nghề, nhà máy Toyota Việt Nam đã nâng sản lượng lên đến 185 xe/ngày, và quy mô sản xuất tại nhà máy lên tới 48,000 xe/năm. Đến hết năm 2016, sản lượng cộng dồn của nhà máy đạt trên 380,000 xe.

Về xuất khẩu, TMV là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc xuất khẩu phụ tùng ô tô của Việt Nam. Với sự ra đời của Trung tâm xuất khẩu phụ tùng tại nhà máy Toyota tại Vĩnh Phúc vào năm 2004, TMV đã xuất khẩu phụ tùng tới 14 vùng thuộc 13 nước nằm trong dự án IMV toàn cầu của Toyota, bao gồm : Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Malaysia, Ấn Độ, Argentina, Nam Phi, Venezuela, Đài Loan, Pakistan, Brazin, Ai Cập và Kazakstan. Hiện kim ngạch xuất khẩu trung bình hàng năm của TMV đạt 40 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của TMV tính đến hết năm 2016 xấp xỉ đạt trên 400 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của TMV là: Ăng ten, van điều hòa khí xả và bàn đạp chân ga.

Với những nỗ lực không ngừng của TMV và các đại lý, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, của tỉnh Vĩnh Phúc, các nhà phân phối và đặc biệt là sự ủng hộ và tin yêu của khách hàng, năm 2016 được ghi nhận là một năm của những kỷ lục mới được xác lập với tổng doanh số bán của TMV trong năm 2016 (không bao gồm Lexus) đạt 57.026 xe (tăng trưởng 15% so với năm 2015) cùng những kỷ lục trong doanh số của Innova, Fortuner và Vios. Về chất lượng dịch vụ, TMV đạt vị trí số 1 về chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ (CSI) do tổ chức nghiên cứu thị trường nổi tiếng thế giới JD Power đánh giá và xếp hạng, với tổng điểm 857 (trên thang điểm 1.000) và cũng đứng vị trí số 1 trong chỉ số hài lòng trong bán hàng (SSI) năm 2016 tại thị trường Việt Nam với 813 điểm.

Bên cạnh đó, cho đến nay TMV đã đóng góp cho Ngân sách nhà nước ước gần 6 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong năm 2016, TMV đã đóng góp cho ngân sách nhà nước xấp xỉ hơn 900 triệu đô la Mỹ, chiếm phần lớn trong tổng số thuế nộp vào ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc.Với những nỗ lực và đóng góp trong suốt chặng đường vừa qua, Toyota Việt Nam đã nhận được nhiều danh hiệu, thành tích thi đua của các cơ quan, ban ngành. Đặc biệt, hàng năm, TMV đều nhận được bằng khen vì có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN của Tổng Cục Thuế. TMV cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2010, nhiều năm liền Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều năm liền vinh dự xếp hạng cao trong bảng xếp hạng V1000 những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất, cùng nhiều thành tích được khen thưởng khác.

Đồng thời, TMV cũng cung cấp công ăn việc làm ổn định cho hơn 1.800 nhân viên tại TMV và gần 31.000 lao động tại hệ thống đại lý và các nhà cung cấp, trong đó có nhiều lao động từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong suốt quá trình 20 năm hình thành và phát triển, TMV đã thực hiện nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội và con người Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực An toàn giao thông, Phát triển nguồn nhân lực, Thể thao - Văn hóa – Xã hội và Bảo vệ môi trường. Trong đó phải kể đến các chương trình như : Chương trình Học bổng Toyota; Toyota cùng em học an toàn giao thông (TSEP), Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon), Đêm nhạc cổ điển Toyota, Khóa học Monozukuri, bảo vệ môi trường Go Green – Hành Trình Xanh,…

Trong năm 2016, TMV đã triển khai thêm một hoạt động mới: Chương trình Học bổng dạy nghề Toyota nhằm hỗ trợ toàn diện cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học tập và đào tạo dạy nghề cũng như có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.





Đại diện Toyota Việt Nam trao tặng quà Tết hàng năm cho các gia đình liệt sĩ tại Vĩnh Phúc

Ngoài các hoạt động đóng góp xã hội bền vững và ý nghĩa, đóng góp cho xã hội con người Việt Nam, Công đoàn của TMV cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2016, Công đoàn của công ty tiếp tục tổ chức thăm hỏi theo chính sách và trao tặng quà Tết tới các gia đình liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Công đoàn và Công ty phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng các trang thiết bị, tài trợ kinh phí thực hiện các công trình vui chơi như đu quay, các trang thiết bị cơ bản, dụng cụ học tập như giá phơi khăn mặt, giá để dép, tủ để đồ cá nhân, bảng viết cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt hơn, trong đó, nhiều công trình và trang thiết bị được thiết kế và làm ra bởi chính bàn tay sáng tạo và lòng nhiệt tình của các thành viên Toyota, chẳng hạn như mô hình đồ chơi TMV đã dành tặng cho trường mầm non Hoa Mai, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc trong năm 2016 vừa qua..

Đánh giá về hoạt động của TMV, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã từng chia sẻ trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: “Hai mươi năm qua, TMV đã không ngừng xây dựng, phát triển và có những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, nhất là những đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng của Công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách, tích cực thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội tại địa phương với phương châm cùng phát triển vì cộng đồng”.

Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển và xây dựng kinh tế xã hội cùng những thành tích đạt được, TMV đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Công ty tròn 20 tuổi.

Theo Toyota Việt Nam