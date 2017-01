Ngày 14/1/2017, Tập đoàn Nam Cường vinh dự đón nhận danh hiệu “Chủ đầu tư của năm 2016” thuộc hệ thống giải thưởng Ashui do Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức và bảo trợ.

Giải thưởng là danh hiệu uy tín dành cho doanh nghiệp kiến tạo trong lĩnh vực bất động sản đáp ứng được cả 3 tiêu chí: Hiệu quả, Sức mạnh tài chính và Nhân văn.



Danh hiệu “Chủ đầu tư của năm” đánh giá tính hiệu quả của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ bất động sản chất lượng cao ra thị trường với năng lực tài chính vững chắc. Đặc biệt, tính nhân văn được Hội đồng tuyển chọn và cộng đồng đặc biệt quan tâm: Các dự án bất động sản được phát triển phải mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cư dân và xã hội.





Ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây trao tặng bằng khen “Chủ đầu tư của năm 2016” cho – Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường

Buổi lễ trao giải Ashui Award 2016 có sự tham dự của Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cùng chuyên gia, kiến trúc sư uy tín, lãnh đạo các ban ngành và nhiều quan khách của Thành Phố.



Đặc biệt, triển lãm Ashui Award được ban tổ chức thiết kế mở trong không gian văn hóa đặc sắc của tuyến phố đi bộ Hồ Gươm đã thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan. Những hình ảnh giới thiệu về cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư đạt giải Ashui Award, những đồ án “Vì Hà Nội” của sinh viên Đại học Kiến trúc, những bức ký họa Hồ Gươm… được trưng bày triển lãm đã thực sự gây ấn tượng tại sự kiện.

Triển lãm Ashui được thiết kế mở thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan

Thể hiện rõ ràng triết lý phát triển các khu đô thị (KĐT) Xanh An Lành của Tập đoàn, năm 2016 Tập đoàn Nam Cường cho ra mắt thị trường những dòng sản phẩm thế hệ mới như Khu Biệt thự Thương mại An Phú (An Phú Shop Villa) và Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland (Anland Complex) nằm trong KĐT Dương Nội. An Phú Shop Villa được quy hoạch là dãy phố kinh doanh sầm uất nằm tại trung tâm trong Khu đô thị mới Dương Nội. Đây là mô hình biệt thự kinh doanh được thiết kế độc đáo để cư dân được tận hưởng các tiện ích phong phú, vượt trội, đồng thời giao lưu lối sống Xanh An Lành, chan hòa thiên nhiên.



Trong khi đó, Anland Complex nằm tại cửa ngõ KĐT Dương Nộị, là sản phẩm độc đáo được Tập đoàn Nam Cường dày công nghiên cứu, đầu tư mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại, đóng góp giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt ưu tiên mang lại môi trường sống tốt nhất cho trẻ em, nơi mỗi đứa trẻ được phát triển toàn diện về Nhân- Trí- Lực. Mô hình giàu tính nhân văn này sẽ được nhân bản và nâng cấp ở các sản phẩm ra đời tiếp theo của Tập đoàn Nam Cường.

Khu đô thị mới Dương Nội được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất, hứa hẹn mang lại sinh khí khiến phía Tây thành phố thêm nhộn nhịp và trong lành hơn. Dương Nội được định hướng phát triển dựa trên 3 giá trị: Sinh thái hài hòa - Giáo dục toàn diện - Tiềm năng thương mại.

Dương Nội với thiết kế có mật độ phủ xanh đầu người cao, được Tập đoàn Nam Cường định hướng trở thành Khu đô thị Xanh - Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam, chú trọng phát triển cảnh quan với những công viên, hồ nước nối dài và hệ thống trường học công lập liên cấp chất lượng cao và hệ thống trường học quốc tế với giáo trình giảng dạy đa dạng. Mô hình này đã thành công trên thế giới nhưng lần đầu tiên được xây dựng tại Dương Nội - Việt Nam.

Khu đô thị Dương Nội – Khu đô thị Xanh - Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam



Tập đoàn Nam Cường đã phát triển hàng loạt những dự án bất động sản tầm cỡ như: Khu ĐTM Dương Nội, Khu ĐTM Cổ Nhuế tại Hà Nội; Khu ĐTM Hòa Vượng và Thống Nhất tại Thành phố Nam Định; Khu văn hóa Thể thao và Đô thị mới phía Đông, Khu đô thị phía Tây tại thành phố Hải Dương và hệ thống khách sạn Nam Cường tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Kiên Giang...

Theo Nam Cường