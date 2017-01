Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2017, các tín đồ mua sắm Sài Gòn khi đến với TTTM Takashimaya đã được hòa mình vào không khí đón xuân tưng bừng cùng chuỗi sự kiện THE SALE – ngày hội mua sắm chào năm mới tại TTTM Takashimaya. Liên tiếp những chương trình ưu đãi khó cưỡng cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn đã được người bạn Nhật Takashimaya tung ra để mang đến cho các tín đồ cơ hội thỏa thuê mua sắm mùa lễ hội, và cũng để mở màn cho một mùa xuân rực rỡ đang đến rất gần.





Takashimaya lần đầu tiên đón Tết cùng các tín đồ Sài Gòn



Trong thời khắc đặc biệt này, những phối cảnh đầu tiên chào đón xuân mới Đinh Dậu đã được Takashimaya hé lộ. Đó là sự kết hợp giữa hình ảnh chú lân truyền thống được thiết kế vui tươi, ngộ nghĩnh cùng biểu tượng hoa mai cách điệu, mang đến cảm hứng mùa xuân đầy ngẫu hứng nhưng vẫn mang đậm tính cổ truyền của hương sắc tết Việt. Cùng với những phối cảnh xinh đẹp đón tết cùng các tín đồ Sài Gòn, Takashimaya còn dành tặng đến các khách hàng mua sắm tại TTTM những bao lì xì xinh xắn được thiết kế độc đáo trên nền màu đỏ chủ đạo và hình ảnh gà trống đầy sức sống.

Những phối cảnh độc đáo tại Takashimaya đã sẵn sàng để cùng bạn đón một mùa tết ngập tràn niềm vui!

Những bao lì xì xinh xắn sẽ được trao tay các khách hàng khi mua sắm tại Takashimaya

Đặc biệt, từ 1/1/2017 – 28/2/2017, Takashimaya mang đến cho các khách hàng sở hữu thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre Takashimaya – Vietcombank ưu đãi hấp dẫn tặng ngay thẻ mua sắm trị giá 200.000VND với hóa đơn mua sắm từ 2.000.000VND.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre Takashimaya – Vietcombank

Bên cạnh tận hưởng không khí mùa xuân vui tươi rộn rã, đến với Takashimaya dịp này, các con tim yêu shopping còn liên tục thổn thức bởi cái tên THE SALE. Trong những ngày qua, lần lượt các chương trình Half Day Promotion, Special Price Promotion, Exclusive Shopping Weekend – 3 trong số các chương trình ưu đãi hấp dẫn thuộc The Sale đã được Takashimaya trình làng, cùng sự tham gia của hàng loạt thương hiệu thời trang – mỹ phẩm hàng đầu. Trước những tag giá sale off đến 50%, các mức giá đặc biệt, hay các đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên, đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để các shopper sở hữu cho mình những item yêu thích để thoả sức du Xuân trong dịp Tết sắp tới.

The Sale đang đi đến những ngày cuối, nhưng không vì thế mà độ hấp dẫn của chương trình hạ nhiệt. Takashimaya tiếp tục ấp ủ những ưu đãi còn ngọt ngào hơn để dành tặng bạn. Đó là chương trình 50% Promotion Highlight cực kỳ bùng nổ từ ngày 13/1 đến 15/1. Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trở thành thượng khách của Takashimaya và các thương hiệu hàng đầu như: Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Boss Orange, Kate Spade, Blugirl, Love Moschino, CK, Sabina, Morgan, Wacoal, Triumph, ELLE & Guy Laroche, LaPerla, Tocco Belt, … cùng các mức ưu đãi không thể chối từ chỉ có tại The Sale.

Những ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại sự kiện The Sale - Takashimaya

Bạn đã sẵn sàng khai tiệc đón xuân cùng Takashimaya chưa? Đến ngay Takashimaya để tận hưởng những ưu đãi hot nhất từ The Sale và hòa cùng vũ điệu hạnh phúc bất tận của mùa xuân này, bạn nhé!

TTTM Takashimaya, 92 – 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM Facebook: https://www.facebook.com/takashimaya.vn Website: http://www.takashimaya-vn.com/ Hotline: 1800 577 766



Theo Takashimaya