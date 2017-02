Ưu thế:



+ Giá bán cạnh tranh hơn

+ Nhiều tính năng tiện nghi hơn

+ Thiết kế trẻ trung thể thao hơn

Nhược điểm

+ Tiếng ồn vọng vào khoang ca-bin còn lớn

+ Tăng tốc chưa thực sự ấn tượng

Kia Optima đã được lắp ráp tại Việt Nam

Trong phân khúc sedan hạng D phổ thông, Camry vẫn chiếm ngôi vị quán quân về số lượng xe bán ra tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Nissan Teana, Honda Accord đều là những đối thủ mạnh với nhiều trang bị tiện nghi cũng như chất lượng hàng đầu nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh nổi. Mazda 6 đã làm được nhiều hơn khi thu hút được khá nhiều khách hàng ở tầng lớp trẻ bởi thiết kế hiện đại, thể thao của mình. Thaco cũng đã thành công với thương hiệu Kia khi các dòng xe như Morning, K3 (Cerato) luôn nằm trong Top những chiếc xe bán chạy nhất tháng. Việc quyết định lắp ráp mẫu sedan Optima cũng được xem như là một lời “tuyên chiến” với Toyota Camry khi hãng trang bị rất nhiều tiện nghi cũng như giá bán hợp lý hơn.

Một chiếc sedan hạng D được trang bị nhiều tính năng tiện ích hiện đại

Hai phiên bản được đánh giá và so sánh trong bài viết này là Kia Optima 2.0 ATH và Toyota Camry 2.0E. Về kích thước tổng thể, hai xe khá tương đồng nhau, Optima có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút (2.805mm) so với Camry (2.775mm). Cả hai đều sử dụng động cơ 2.0L với hộp số 6 cấp tự động, tuy nhiên công suất tối đa trên chiếc Camry 2.0E lại cao hơn ở mức 165 mã lực so với 152 mã lực với chiếc Optima ATH. Về trang bị ngoại thất, Optima có khá nhiều lợi thế khi được trang bị đèn pha Hid tự động kèm theo hệ thống rửa đèn tự động, gạt mưa tự động trong khi ở Camry 2.0E là gián đoạn chỉnh tay.

Giá bán của Kia được định vị thấp hơn đối thủ Camry tới 158 triệu VND

Các thương hiệu xe từ Hàn Quốc như Kia và Hyundai vẫn được xem là rất nhanh nhạy trong việc trang bị nhiều tiện nghi tính năng hiện đại cho các mẫu xe của mình. Điều này dường như trái ngược lại với Toyota tại thị trường Việt Nam. Ở các phiên bản trước, hầu hết các xe Toyota đều có trang bị nội thất cơ bản nếu không muốn nói là quá nghèo nàn so với các đối thủ. Một số mẫu xe mới đây của hãng đã có sự thay đổi rõ rệt, Camry cũng không ngoại lệ khi được trang bị khá nhiều tiện ích như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, rèm che nắng sau chỉnh điện, điều hòa hai vùng độc lập… Nhưng nếu so sánh với Optima thì vẫn là yếu thế hơn.

Nội thất hiện đại, trẻ trung với nhiều tính năng

Optima 2.0 ATH được Kia trang bị rất nhiều tính năng nội thất hiện đại. Tay lái bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao với chức năng sưởi ấm, các phím điều khiển hệ thống âm thanh cùng chế độ ga tự động. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng có 2 vị trí nhớ, ghế hành khách chỉnh điện 10 hướng, hệ thống sưởi ấm và làm mát cho hàng ghế phía trước. Sạc điện thoại không dây cũng được trang bị. Đặc biệt, hệ thống âm thanh Harman/Kardon với 10 loa thực sự mang lại không gian giải trí cho những ai thích âm nhạc. Cửa sổ trời điều khiển điện Panoramic cũng là một lợi thế của Optima so với Camry.

Hệ thống sưởi ghế trước, sưởi vô-lăng, phanh tay điện tử, chế độ lái

Các tính năng an toàn, Camry cũng được Toyota trang bị khá nhiều như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, điều khiển lực kéo, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí… Với Kia Optima, ngoài các hệ thống an toàn như trên Camry còn có thêm hệ thống ga tự động, phanh tay điện tử, cảnh báo áp suất lốp TPMS, 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, không có HAC…

Hàng ghế sau có thể gập để gia tăng không gian của khoang hành lý

Về giá bán, Toyota Camry 2.0E được bán ở mức giá 1,098 tỷ VND trong khi Kia Optima 2.0 ATH có giá chỉ 940 triệu VND, thấp hơn 158 triệu VND.

Về khả năng vận hành, Kia Optima được trang bị 3 chế độ lái khác nhau phù hợp với từng sở thích lái xe của mỗi người. Độ ồn khoang ca-bin của Optima chưa thực sự êm ái như trên Camry khi vẫn còn khá nhiều tiếng ồn vọng lên từ mặt đường (ồn lốp). Optima tăng tốc tốt ở những giây đầu sau cú đạp ga nhưng sau đó chững lại và phải mất tới 11,4 giây để đạt tốc độ 100km/h. Hệ thống lái của Optima khá nhẹ nhàng, điều này phù hợp với chị em phụ nữ khi xoay trở trên đường phố chật hẹp.

Tựu chung lại, Optima có lợi thế về trang bị tiện nghi cũng như giá bán hơn nhưng đối thủ Camry lại có ưu thế về thương hiệu đã gắn bó ăn sâu vào nhiều người Việt, cũng như vận hành có phần hứng khởi hơn.

Một số hình ảnh chi tiết hơn về Optima

Kia Optima sở hữu thiết kế trẻ trung

Liệu Thaco có thành công với Optima như đã thành công với K3?

Độ ồn khoang ca-bin tại tốc độ 100km/h ở mức 64,8dB

Hệ thống giải trí không có màn hình lớn nhưng lại sở hữu hệ thống loa Harman/Kardon

Vô-lăng bọc da có sưởi ấm, tích hợp phím điều khiển chức năng, lẫy chuyển số thể thao

Sạc không dây cũng được trang bị

Khoanh hành khách phía sau rộng rãi, bệ tỳ tay hơi đơn điệu

Camera lùi cùng cảm biến hỗ trợ trước sau

Optima có giá niêm yết là 940 triệu VND

Bài và ảnh Trần Giáp