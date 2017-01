1. Da bạn khô hay mất nước?

Trước khi tìm phương kế giải cứu làn da, bạn phải phân biệt được da mình là da khô bẩm sinh hay da đang mất nước tạm thời đã. Hai loại da này cần đến hai phương pháp cấp ẩm khác nhau đấy nhé!

Đừng vội nghĩ da mình là da khô chỉ vì mùa đông năm nay bạn cảm thấy khó chịu, bong tróc. Da khô là loại da mà bẩm sinh bạn có từ khi còn bé, hoặc thay đổi dần do tuổi tác khi lớp dầu nền của da bị thiếu hụt hoặc do lớp lipid của da bị hổng, khiến da không thể tự duy trì độ ẩm nữa.

Trong khi đó, da mất nước hoặc da thiếu nước chỉ là tình trạng tạm thời, thường xảy ra khi môi trường thiếu độ ẩm, do bạn sử dụng sản phẩm làm sạch có độ tẩy cao, không chăm sóc da đúng cách trong mùa hanh khô, hoặc do lối sinh hoạt không lành mạnh. Hiện tượng da đổ quá nhiều dầu cũng có thể là một biểu hiện của da mất nước. Do da thiếu nước nên cơ thể đã chỉ định nó phải tự sản sinh ra một lượng dầu thừa nhằm cân bằng lại độ ẩm.

Vì hai loại da này rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, nên bạn có thể dùng những mẹo này để nhận biết chúng nhé:

- Da khô: Lỗ chân lông thường nhỏ, bị bong tróc khi trời quá hanh khô, dễ kích ứng, lâu thẩm thấu các sản phẩm dưỡng.

- Da thiếu nước: Có thể xảy ra với da hỗn hợp và da dầu, thường đổ dầu mùa hè nhưng khô vào mùa đông, lỗ chân lông thường to hơn, dễ gặp các tình trạng mụn sưng viêm, bị xỉn màu hoặc không đều màu do lượng dầu tiết ra mỗi chỗ khác nhau, lớp trang điểm nhanh trôi hoặc xuống tông.

Sử dụng sản phẩm tẩy rửa quá mạnh có thể gây nên tình trạng da mất nước

2. Cách cấp ẩm cho da khô và da mất nước

- Uống đủ nước, 2-3 lít/ngày, điều này không chỉ có lợi cho làn da mà còn giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng trong mùa dễ bị bệnh.

- Ăn nhiều rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng như làn da, đặc biệt là các chất chống oxi hóa, chống lão hóa để đẩy lùi tốc độ lão hóa da. Hiện tượng lão hóa da sẽ khiến cho hàng rào bảo vệ da ngày một lỏng lẻo, gây nên cả tình trạng mất nước và mất dầu trên da.

- Nói không với các sản phẩm tẩy rửa mạnh, như tẩy da chết dạng hạt sắc, sữa rửa mặt có độ pH quá cao (trên 6.5), sản phẩm làm trắng da cấp tốc.

Không phải cứ tẩy càng nhiều thì các lớp bong tróc trên da sẽ không còn nha

- Tẩy da chết 1 tuần/lần thay vì 2 - 3 lần/tuần. Đừng cố “kì” da hằng mong làm bay hết lớp da bong tróc, vì việc đó chỉ khiến da bị tổn thương hơn, trên da có nhiều vết nứt khiến nước bay hơi nhanh hơn.

- Không dùng sản phẩm trang điểm có khả năng kiềm dầu cao, thay vào đó hãy dùng kem lót, kem nền có thành phần dưỡng ẩm, chất kem lỏng và nhanh chóng tiệp vào da.

- Đừng quên bổ sung thêm các chất có khả năng sửa chữa hàng rào lipid của da nếu da bạn có biểu hiện nhăn, chùng do quá thiếu nước hoặc thiếu dầu như: ceramides, collagen, eastin, stearic acid, oleic acid, lauric acids.

3. Phương án dưỡng ẩm đặc biệt đối với từng loại da:

- Với da khô, bạn nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da chứa dầu, dạng đặc, thường thì chúng sẽ có chữ “nourishing” - dưỡng ẩm, “rich moisturizer” - giàu ẩm, hoặc “enriched”/ “intense”- đậm đặc. Kết hợp nhiều bước dưỡng, từ serum, dầu dưỡng, kem dưỡng đến mặt nạ ngủ để tạo thành nhiều hàng rào kiên cố bảo vệ độ ẩm của da.





Clarins - Santal Face Treatment Oil có khả năng cung cấp độ ẩm đồng thời khóa ẩm ngăn chặn tình trạng mất dưỡng chất của da. Sản phẩm chứa 100% thành phần từ thực vật thiên nhiên.

Sản phẩm chăm sóc da khô nên chứa các chất “khóa ẩm” như: dầu dừa, dầu olive, dầu argan, dầu jojoba, bơ hạt mỡ, vitamin E, cyclomethicone (loại silicone dễ bay hơi và có khả năng làm mềm da, giúp thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn, ít gây bí tắc lỗ chân lông hơn dimethicone), petrolatum và mineral oils (nếu bạn không bị dị ứng với dầu khoáng).





Kem dưỡng dành cho da khô đến rất khô của Clinique có khả năng dưỡng ẩm tức thì ngay khi vừa sử dụng và nuôi dưỡng da lên đến 12 giờ đồng hồ

- Với da thiếu nước, bạn nên sử dụng các sản phẩm cấp nước (thường có chữ “hydrating”,” soothing”) với dạng lỏng nhẹ để dễ dàng thẩm thấu qua lớp biểu bì.

Sản phẩm cho da thiếu nước nên chứa các chất hút ẩm hoặc tạo ẩm như: glycerin, hyaluronic acid, lactic acid, sodium hyaluronate, lô hội, dưa chuột…





Bộ dưỡng da Aqualia Thermal của Vichy không chỉ sở hữu hyaluronic acid cấp nước “đỉnh” mà còn có cả thành phần nước khoáng độc quyền của Vichy giúp làm dịu da, chống viêm và tăng cường độ ẩm cho da.

Dòng sản phẩm Water Bank của Laneige được mệnh danh là "ngân hàng nước", rất phù hợp với làn da dầu hoặc hỗn hợp vì kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh.

Hammis