Việc tẩy da chết ở môi hoàn toàn có thể thực hiện bằng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có ngay trong gian bếp. Tuy nhiên, những sản phẩm Đẹp gợi ý dưới đây không chỉ giúp tẩy sạch lớp tế bào bong tróc trên môi mà còn chứa đựng những “bí mật” giúp dưỡng ẩm và làm mềm môi vô cùng hiệu quả.

1. Lush - Sugar Plum Fairy Lip Scrub

Tiếp nối thành công của Bubble Gum hương kẹo ngọt đáng yêu, Lush tiếp tục tung ra thị trường sản phẩm tẩy tế bào chết môi Sugar Plum Fairy Lip Scrub, hứa hẹn trở thành best-seller trong năm 2017 và sẽ được các tín đồ làm đẹp háo hức săn đón.

Với thành phần chủ đạo là đường và dầu jojoba hữu cơ, Sugar Plum Fairy Lip Scrub nhẹ nhàng chà xát, lấy đi tế bào chết và làm mềm những vùng môi khô tróc. Ngoài ra, hương thơm ngọt ngào của dầu cam kết hợp cùng quả lý đen sẽ đem tới cho nàng cảm giác thư giãn đặc biệt. Hiện sản phẩm được bán trực tuyến tại trang Amazon UK với mức giá £19.95.

2. E.L.F - Lip Exfoliator

Là phiên bản mới của thỏi son tẩy tế bào chết đường nâu đình đám, Lip Exfoliator vẫn giữ được công thức mạnh mẽ giúp đánh bay lớp da bong tróc trên môi nàng. Đồng thời, thành phần dưỡng ẩm cao, bao gồm vitamin E, bơ hạt mỡ, dầu jojoba, chiết xuất quả lê, quả nho và chất sáp Copernicia Cerifera giúp nuôi dưỡng, bảo vệ và tái sinh tế bào mới, cho nàng đôi môi tươi thắm rạng rỡ. Phiên bản mới Lip Exfoliator được E.L.F tung ra ba mùi hương ngọt ngào: cherry, bạc hà và dừa, hứa hẹn làm xiêu lòng mọi cô gái.

Nằm trong danh sách best-seller của hãng, son tẩy tế bào chết cho môi Lip Exfoliator phiên bản mới sẽ sớm có mặt tại hệ thống cửa hàng của E.L.F tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các tín đồ làm đẹp quá sức nóng lòng với sản phẩm đặc biệt này, có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon, với mức giá 8.98$.

3. Fresh – Sugar Lip Polish

Fresh Sugar Lip Polish với thành phần đường nâu truyền thống sẽ khiến các cô nàng ngạc nhiên về khả năng đánh bay lớp tế bào chết trên môi hết sức hiệu quả. Hỗn hợp bơ hạt mỡ và dầu jojoba có trong sản phẩm giữ đôi môi ẩm mượt, mịn màng để nàng có thể tự tin apply bất kì màu son cá tính nào mà không phải lo lắng về vấn đề khô ráp hay bong tróc.

Sản phẩm tẩy tế bào chết cho môi đến từ thương hiệu Fresh được bán tại Amazon, với mức giá 24.99$.

4. The Body Shop - Lip Scuff

Dòng son tẩy tế bào chết của The Body Shop đặc biệt chứa thành phần đá vả nghiền, giúp nhẹ nhàng lấy đi lớp da khô chết trên làn môi. Thành phần dưỡng ẩm chính chiết xuất từ dầu Marula, cung cấp các axit béo thiết yếu tạo thành “hàng rào” bảo vệ vùng da môi, chống khô nứt dưới tác động của khí hậu, môi trường. Đặc biệt, mùi hương bạc hà quyến rũ sẽ đánh thức vị giác tươi mới của bất kỳ tín đồ làm đẹp nào trong lần sử dụng đầu tiên.

Nàng có thể tới các địa chỉ thuộc thương hiệu The Body Shop tại Việt Nam để tìm mua trực tiếp, hoặc đặt mua sản phẩm Lip Scuff trên Amazon với mức giá 15.98$.

4. Bliss - Fabulips Sugar Lip Scrub

Nếu như nàng lo lắng các sản phẩm tẩy tế bào chết thông thường luôn khiến đôi môi bị đau rát do chà xát bằng hạt scrub quá to, thì hãy yêu chiều đôi môi mỏng manh của mình bằng Bliss Fabulips Sugar Lip Scrub.

Với thành phần chính là vỏ quả óc chó xay nhuyễn, đường hạt mịn và vỏ hạnh nhân, sản phẩm nhẹ nhàng quét sạch đi lớp tế bào chết trên môi, đồng thời để lại một lớp dưỡng êm ái của dầu jojoba, olive, bơ hạt mỡ và bơ cacao. Nếu sử dụng thường xuyên, nàng sẽ cảm nhận được tình trạng môi của mình được cải thiện và mềm mịn rõ rệt.

Các tín đồ làm đẹp hoàn toàn có thể sở hữu Bliss Fabulips Sugar Lip Scrub bằng cách đặt mua trực tuyến tại trang Amazon. Sản phẩm tẩy tế bào chết cho đôi môi này có giá 18.00$.

5. Sara Happ - The Lip Scrub Sparkling Peach

“Wonder how you ever lived without it” (tạm dịch: “Tự hỏi bản thân trước đây làm sao bạn có thể sống thiếu nó”) là lời quảng cáo mĩ miều được miêu tả trên bao bì của sản phẩm The Lip Scrub Sparkling Peach.

Với công thức truyền thống bao gồm đường, dầu hạt jojoba, dầu hạt nho và petrolatum, sản phẩm lip scrub của Sara Happ tẩy sạch lớp da chết trên môi một cách hiệu quả, đồng thời giữ ẩm và khóa chúng lại ngay ở bước kết thúc, cho nàng làn môi căng mọng gợi cảm. Không chỉ dừng lại ở đó, vị đào thơm lừng, ngọt mát nhẹ nhàng lan tỏa trên bờ môi còn đem lại cảm giác tươi mát dễ chịu sau bước tẩy tế bào chết.

Ngoài hương đào thơm mát Sparkling Peach, thương hiệu Sara Happ còn sở hữu các sản phẩm tẩy tế bào chết môi nhiều mùi hương khác như: Peppermint, Vanilla Bean, Brown Sugar, Crème Brulee, Red Velvet, Sparkling Pink Grapefruit. Sản phẩm được bán tại L’apothiquaire, Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và Parkson (Sài Gòn) hoặc nàng cũng có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon với mức giá 24.00$.

Bài: Xu