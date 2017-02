Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Quang Đăng - Thái Trinh

Vào tháng 11/2016, Quang Đăng xuất hiện trong chuyên đề "Hò hẹn với người độc thân" nhân ngày "Single Day" của Tạp chí Đẹp, khi đó ai cũng tò mò về nửa kia của chàng Á quân So You Think You Can Dance tài năng.



Bất ngờ vào tháng 1 vừa qua, Quang Đăng công khai tình yêu với Thái Trinh, ngay lập tức cặp đôi nhận được sự ủng hộ và mến mộ của rất nhiều bạn trẻ bởi hình ảnh ngọt ngào và vẻ đẹp đôi của họ.



Cặp đôi quen biết và yêu nhau qua chương trình “Người hùng tí hon”, cả hai cùng chia sẻ những vui buồn trong công việc, trở thành điểm tựa cho nhau trong cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Đăng - Thái Trinh chính thức tay trong tay được hơn sáu tháng.



Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ và dõi theo bởi trước đây cả Quang Đăng - Thái Trinh đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.



Vào ngày Valentine đầu tiên bên nhau, Quang Đăng bất ngờ dành tặng Thái Trinh một món quà thú vị khiến Thái Trinh bật khóc vì cảm động. Quang Đăng để chế độ livestream trên trang cá nhân quá trình anh tặng quà Valentine cho người yêu để bạn bè và người hâm mộ cùng dõi theo.Bắt đầu kế hoạch, Quang Đăng dẫn Thái Trinh vào không gian của một studio nhảy. Khi những giai điệu của bài hát “Em ơi” vang lên cũng là lúc Quang Đăng bắt đầu những điệu nhảy uyển chuyển. Điệu nhảy chỉ chưa đến một phút nhưng đã khiến Thái Trinh “đứng hình”. Lời bài hát với những ca từ như “mùa Valentine đầu tiên”, “xa nhau hơn cả tuần rồi” càng khiến nữ ca sĩ thêm cảm động. Cô bất ngờ đến độ bật khóc trước món quà đầy ý nghĩa và đặc biệt này từ bạn trai.







Đoạn clip tỏ tình của Quang Đăng khiến Thái Trinh cảm động bật khóc

Kết thúc bài nhảy, Quang Đăng dành cho Thái Trinh một cái ôm ấm áp và một nụ hôn nhẹ lên trán. Anh tặng quà cho bạn gái và chúc cô một ngày Valentine thật hạnh phúc. Cảm động và bất ngờ trước tình cảm của Quang Đăng, Thái Trinh càng bật khóc nức nở và ôm chầm lấy bạn trai.





Sau khi chia sẻ vỏn vẻn chưa đầy 12 tiếng, đoạn clip tỏ tình của Quang Đăng nhận gần 2.400 lượt chia sẻ và 330.000 lượt xem. Không ít khán giả khen ngợi hành động lãng mạn này của Quang Đăng. Nhiều fan hâm mộ gửi lời chúc cho tình yêu của cặp đôi nghệ sĩ bền lâu mãi mãi.





Bài: Thùy Dương

Ảnh: NVCC