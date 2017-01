Mới đây cả thế giới đều bất ngờ khi những bức ảnh The Weeknd và Selena Gomez hôn nhau bị rò rỉ. Chưa đầy hai tháng sau khi anh chàng chia tay “siêu mẫu của năm” Bella Hadid. The Weeknd thực sự là “Gã trai” hào hoa đầy may mắn.

Nếu vẫn chưa mường tượng được The Weeknd là ai giữa làng nhạc thế giới tấp nập những siêu sao thì chỉ cần nhìn lại các giải thưởng danh giá, sẽ thấy tên anh xuất hiện dày đặc. Gần đây nhất, The Weeknd trở thành tâm điểm chú ý khi thắng 8 giải ở Billboard Music Awards 2016, hay cầm trong tay 2 tượng vàng Grammy 2016. The Weeknd đích thực không phải là chàng trai vô danh hay một gã ngông cuồng giàu có. Nhất là khi anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vượt qua khỏi quá khứ đen tối để vụt sáng trên đại lộ danh vọng.





Là một nghệ sĩ, nổi tiếng với tài năng của mình hẳn là chuyện đương nhiên. Nhưng The Weeknd còn khiến nhiều người ganh tị khi bạn gái cũ là Bella – chân dài “đắt giá” nhất của làng mốt. Câu chuyện tình kéo dài gần hai năm và vừa kết thúc vào 10.11 năm ngoái. Lý do chia tay được đưa ra không có gì mới mẻ: “Dù còn yêu nhau nhưng cả hai quá bận bịu với lịch trình dày đặc”

Đôi tình nhân nổi tiếng một thời lại có dịp chạm mặt nhau ngay trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show, khi Bella Hadid trình diễn trên ca khúc do The Weeknd thể hiện. Khoảng khắc Bella đầy gợi cảm, lướt qua The Weeknd sau khi nở một nụ cười ngay lập tức choáng hết các trang báo. Bởi đó là cảnh gặp lại người yêu cũ đầy thần thánh mà hàng triệu cô gái đều mong muốn. Không ít người nghĩ chàng ca sĩ Canada hẳn sẽ tiếc nuối khi người yêu cũ rực rỡ như một nữ thần sải bước ngang mình.

Nhan sắc của các thiên thần lẫn những bộ cánh gợi cảm đều bị lu mờ bởi giây phút The Weeknd và Bella gặp lại nhau ngay trên sàn diễn, chỉ vài tuần sau ngày nói lời chia tay

Nhưng bây giờ, chưa đầy hai tháng sau đó, công chúng đã biết mình lầm. Bella đã là chuyện của quá khứ, giọng ca “Can’t Fell My Face” hiện tại đang mặn nồng cùng Selena Gomez – “nữ hoàng nhạc pop”. Dù biết tình yêu có vô vàn lí lẽ nhưng nhiều người thực sự không thể tinThe Weeknd “tay trong tay” cùng nàng công chúa Disney một thời.

Một nhân chứng kể lại cuộc hẹn ăn tối của đôi uyên ương: "Đó là một buổi tối lãng mạn, ngoài trời thì mưa. Họ gọi món pasta và ăn chung. Cô ấy cười rất nhiều. Họ nắm tay nhau khi bước ra ngoài".

Nhiều người từng ngán ngẩm với cuộc tình không dai dẳng không dứt của Selena Gomez và Justin Bieber, còn The Weeknd khiến công chúng suýt xoa bởi các cuộc hẹn hò lãng mạn cùng Bella. Cách đây vài tháng trước, cái tên Selena Gomez vẫn còn dính với Justin Bieber, với cuộc chiến nảy lửa trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn, Bella Hadid là em gái của Gigi – cô bạn thân thiết của Selena Gomez. Mối quan hệ bạn bè liệu có tan vỡ khi Selena yêu bạn trai cũ của em gái bạn thân? Chỉ biết, Bella Hadid đã ngưng theo dõi tài khoản Instagram Selena ngay sau khi ảnh hẹn hò của Selena và The Weeknd bị tiết lộ.

Selena đang ở giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời mình, khi đối diện với cảm giác mất niềm tin vào tình yêu, đấu tranh với căn bệnh nguy hiểm Lupus ban đỏ và sự nghiệp phải tạm dừng. Và The Weeknd cũng cô đơn sau cuộc tình đẹp như mơ với nàng mẫu 20 tuổi vừa tan vỡ. Việc họ phải lòng nhau cũng chẳng có gì khó hiểu và cả hai bắt đầu từ khi nào vẫn còn là một ẩn số. Điều quan trọng, là đôi tình nhân mới sẽ cùng nhau đi được đến đâu trong hành trình này.

Điểm may mắn nhất là Selena giờ đây đã có nhiều thời gian để vun đắp mối tình vừa chớm. Và biết đâu, chẳng lâu nữa, Selena sẽ quay lại ánh đèn sân khấu với một sản phẩm cộp mác đôi tình nhân “Selena – Weeknd”, như thế đã quá lời cho những người yêu nhạc.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Dailymail