Gil Lê "cực ngầu" trong trang phục ấn tượng của NTK Chung Thanh Phong

Trước khi chương trình bắt đầu, giọng ca "Love Me More" tự tin sải bước trên thảm đỏ trong trang phục ấn tượng của NTK Chung Thanh Phong. Mũ, khuyên tai, đồng hồ và nhẫn được Gil Lê kết hợp ăn ý tạo nên tổng thể "cool ngầu" đầy sức hút.







Gil Lê cùng Quang Bảo cầm trịch cho đêm nhạc

Gil Lê cùng Quang Bảo là người cầm trịch cho đêm nhạc, nữ ca sĩ phối hợp ăn ý cùng bạn dẫn, mang đến không khí sôi động cho đêm diễn. Gil Lê cũng bất ngờ debut bài hát mới ngay trên sân khấu khi xuất hiện ấn tượng cùng vũ đoàn OH trong ca khúc "Shake it up", một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Ca khúc mới với giai điệu sôi động cuốn hút hàng nghìn khán giả, mang đến vẻ khác lạ trong âm nhạc cho Gil Lê sau nhiều bản ballad trước đó như "Love Me More", "Em phải quên anh"...





Gil Lê bất ngờ vượt Noo Phước Thịnh, Kelvin Khánh ở tổng lượt bình chọn để giành giải "Ngôi sao của năm" trong đêm nhạc



Tại sự kiện, Gil Lê bất ngờ vượt Noo Phước Thịnh, Kelvin Khánh ở tổng lượt bình chọn để giành giải "Ngôi sao của năm". Trên sân khấu, Gil Lê xúc động gửi lời cảm ơn đến các khán giả, đặc biệt là các Shadow - FC của Gil Lê đã luôn âm thầm ủng hộ để mang đến niềm vui này cho nữ ca sĩ. Đây là giải thưởng thứ hai của Gil Lê trong năm 2016. Trước đó không lâu, Gil Lê cũng giành giải "Ngôi sao được yêu thích nhất" do độc giả một báo điện tử bình chọn.





Gil Lê xúc động cảm ơn khán giả trên sân khấu

Giải thưởng tối 17/1 còn xướng tên Chi Pu ở hai hạng mục "Nghệ sĩ đa tài" và "Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất". Tuy nhiên vì gia đình có tin buồn nên Chi Pu không thể có mặt để nhận giải thưởng cũng như biểu diễn như thông báo trước đó. Quản lý của của nữ diễn viên thay mặt để nhận cúp và gửi lời cảm ơn đến khán giả.





2016 là một năm hoạt động khởi sắc của Gil Lê. Nữ ca sĩ trở lại âm nhạc với hai ca khúc "Love Me More", "Shake It Up", tổ chức họp fan lớn tại Tp.HCM cũng như xuất hiện liên tục trên truyền hình với vai trò MC lẫn khách mời. Trên sân khấu đêm nhạc tối qua, Gil Lê cũng hé lộ nhiều sản phẩm mới trong năm 2017, đặc biệt là dự định tổ chức một mini show trong năm mới.

Giai điệu sôi động của ca khúc cuốn hút hàng nghìn khán giả

Bài: Thùy Dương

Ảnh: Hải Nguyễn