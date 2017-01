Một năm nữa lại trôi qua, năm mới đã gõ cửa. Người mỉm cười bằng lòng với những gì đạt được, người ngậm ngùi nhìn lại những sóng gió đã đi qua, người nuối tiếc những cơ hội đã tuột mất... "Thời gian đã qua đi không thể trở lại... vết thương ngày nào có thể liền da", dẫu thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau thì ngày hôm qua đã trở thành quá khứ. Thay vì nuối tiếc, dằn vặt, hãy hân hoan chào đón những điều mới mẻ đang chờ phía trước, hãy đặt cho mình những đích đến trên chặng đường tiếp theo - để mỗi năm qua đi, chúng ta không phải thở dài nuối tiếc. Nhân dịp năm mới 2017, Đẹp xin gửi tặng những cô gái, những người phụ nữ của Đẹp những câu "quote" về cuộc sống mà những người đẹp tài năng của showbiz Việt - Diễn viên Ngô Thanh Vân - Á hậu Việt Nam Vũ Hoàng My - Siêu mẫu Thanh Hằng - Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương muốn "truyền lửa" tới độc giả của Đẹp.

Là một Á hậu nhưng dường như Hoàng My tách biệt hẳn với showbiz, khi mà các Hoa hậu, Á hậu khác mải mê với các hoạt động trong làng giải trí, chìm đắm trong các sự kiện và cả những thị phi, thì Hoàng My lại dành thời gian đi qua bao vùng đất mới, chân trời mới, thưởng thức mùi vị cuộc sống và thu thập tư liệu làm phim. Trên trang Facebook cá nhân, Hoàng My tự giới thiệu mình là "Người đẹp bụi đời nhất Việt Nam''.

Khán giả có thể ít nhìn thấy Hoàng My xuất hiện tại các sự kiện ngập tràn ánh đèn flash và lời chúc tụng, nhưng nếu có các cuộc đua tưởng như chỉ dành cho phái mạng kiểu như Iron Man, chinh phục 21 km đường núi Sapa, chạy qua sa mạc Israel... Hoàng My sẽ là chiến binh đầu tiên.

Con người thú vị nhất là khi sống đúng với chính mình. Quả thật như vậy, có thể Hoàng My xa cách với váy áo xiêm y lộng lẫy, nhưng lại thấy một Hoàng My cực chất trong bộ đồ thể thao khỏe khoẳn, đầu đội mũ lưỡi trai, lưng đeo ba lô với nụ cười rạng rỡ chinh phục các chặng đường đến các đấng mày râu còn e ngại.



Sau mỗi "cuộc đua", mỗi chuyến đi, Hoàng My lại chiêm nghiệm ra nhiều điều và "truyền lửa" cho những người luôn dõi theo cô. Từ kinh nghiệm chinh chiến trong cuộc thi nhan sắc; "xúi giục" các cô gái thi Hoa hậu; chia sẻ bí quyết giảm cân, cách tạo nên thần thái; viết thư an ủi các "sĩ tử"... thi trượt. Cho đến việc mách kinh nghiệm học Tiếng Anh; kêu gọi các bạn trẻ trải nghiệm cuộc sống bằng cách đi du lịch... bụi, bày cách làm visa đến Israel... Nhiều người nói rằng, họ muốn được như Hoàng My, được sống một cuộc sống đầy thi vị như thế. Họ tin tưởng tìm đến Hoàng My để chia sẻ buồn vui, và Hoàng My gọi những người hâm mộ của mình bằng cụm từ "Những người tình không bao giờ cưới". Cô bảo những lời động viên của bạn bè, những tin nhắn yêu thương của người hâm mộ giúp cô có thêm động lực chinh phục ước mơ của mình và tiếp tục chia sẻ, "truyền lửa'' tới những người yêu quý và tin tưởng Hoàng My.



Năm nay Hoàng My 29 tuổi, đã đặt chân qua 21 nước, ước mơ của cô là ''10 năm nữa sẽ sở hữu một công ty phim, làm ít nhất 5 bộ phim, một nữ triệu phú, đặt chân đến 60 nước trên thế giới và là động lực cho các bạn trẻ tự tin theo đuổi niềm đam mê của mình.'' Hiện tại, Hoàng My đang ở Isarel để thực hiện bộ phim tài liệu đầu tay ''Giải mã trí thông minh Do Thái''.



Dưới đây là 10 "kim chỉ nam" Hoàng My đã chiêm nghiệm từ cuộc sống và những chuyến đi mà cô đã trải qua để chia sẻ cùng độc giả Tạp chí Đẹp nhân dịp năm mới 2017:

































