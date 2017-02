Thật ra, cô ấy đang ám chỉ điều gì khi cô ấy nói: “Tôi tô son Ravish Me (làm tình với em) của Revlon, chải mascara Better Than Sex (hơn cả tình dục) của Too Faced”? Chỉ là chuyện phấn son thôi, hay... có gì không?

Mỹ phẩm là bạn đồng hành với phái đẹp, vậy nên, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chúng cũng có đa chiều tính cách. Này là thỏi son giản đơn hiền lành, này là hộp phấn rừng rực lộng lẫy, này là phấn mắt yêu kiều sang chảnh… Như thể vẫn chưa đủ, nên mỹ phẩm táo bạo lấn sân vào lãnh địa tình dục với vẻ đẹp quyến rũ mê hồn.

"Nỗi cực khoái" của Francois Nars

Ra mắt lần đầu vào năm 1999, hộp phấn má Orgasm (sự cực khoái) của hãng mỹ phẩm NARS ngay lập tức trở thành sản phẩm huyền thoại của thế giới làm đẹp. Chất phấn mịn như lụa của Orgasm là nỗi ám ảnh đối với các minh tinh thảm đỏ, khi họ cần đôi gò má ửng màu hồng đào, mơn mởn sức sống, như thể vừa trải qua một cuộc ái ân.

“Tôi nghĩ, người ta có thể đạt được ‘cực khoái’ chỉ bằng cách mua một hộp phấn má, vậy sao không gọi hộp phấn ấy như vậy”.



Sự thẳng thắn đến hồn nhiên của Francois Nars đã biến phấn má Orgasm trở thành một hiện tượng ngay từ thời điểm mới ra mắt và là huyền thoại mãi những năm về sau. Từ đó đến nay, chưa có món mỹ phẩm nào táo tợn vượt qua “Cực khoái”, chỉ có những cái tên hiền lành như Noir (màu đen), Cherry In The Snow (quả cherry trong tuyết)… Các cô gái mới dậy thì dắt díu nhau đi mua phấn má Orgasm rồi cười khúc khích, còn những quý cô trưởng thành bỏ Orgasm vào túi như một thông điệp cho tính dục nữ đầy lôi cuốn của mình. Chẳng ai có thể phủ nhận chất lượng tuyệt hảo của những sản phẩm đến từ thương hiệu NARS, nhưng chính cái tên “Cực khoái” đã thâu tóm mọi sự chú ý của các quý cô và căng phủ huyền thoại của hộp phấn Orgasm trong thế giới đầy rẫy những cái tên yêu kiều ý nhị.

Sau thành công của Orgasm, NARS tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm hảo hạng với những tên gọi dễ khiến các nàng đỏ mặt khi nhớ lại mối tình đêm qua: Má hồng Deepthroat (tên một bộ phim khiêu dâm nổi tiếng), má hồng highlight Super Orgasm (siêu cực khoái), son bút chì Sex Machine (cỗ máy tình dục), thanh phấn đa dụng G-spot (điểm nhạy cảm)…

Tình dục thì… luôn đắt hàng



NARS không phải là hãng mỹ phẩm duy nhất tỏ ra nhiệt thành với việc lấy cảm hứng từ chuyện chăn gối để đặt tên cho các sản phẩm của mình. Urban Decay, Too Faced, Soap & Glory, bareMineral, M.A.C… là những đại diện tiêu biểu khác trong việc sử dụng tình dục để câu kéo sự chú ý của các quý cô.

Không giống các thương hiệu thời trang với hàng tá hình ảnh siêu mẫu ngực trần, đầy nhục cảm (Calvin Klein, Diesel, Victoria’s Secret…), các thương hiệu mỹ phẩm lại sử dụng yếu tố sex trong bối cảnh hiền lành hơn. Họ lấy những cụm từ của chuyện chăn gối để đặt cho các sản phẩm của mình, như một kiểu kích thích trên chót lưỡi. Đây là bước đi khôn ngoan trong thời đại thượng phong của nữ quyền. Những món mỹ phẩm có tên gọi táo bạo này không những thu hút sự chú ý của khách hàng mà còn đem lại cảm giác giải phóng bản thân một cách kín đáo cho các cô gái.

Hãy thử nghĩ xem, khi ai đó hỏi bạn đang trang điểm mỹ phẩm gì, bạn thẽ thọt trả lời rằng: “Mình tô son Ravish Me (làm tình với em) của Revlon, chải mascara Better than Sex (hơn cả tình dục) của Too Faced”. Chẳng khác nào chúng ta đang công khai nói một câu chuyện người lớn ướt át, mà thực ra lại là chuyện làm đẹp phấn son.

Trong lời trần tình của những nhà sáng tạo, son phấn vẫn rất vô tư đấy thôi. Vẫn là Francois Nars khi được hỏi về những cái tên ông đặt cho sản phẩm của mình: “Tôi đặt tên các sản phẩm như vậy vì muốn chúng trở nên đặc biệt hơn, sống động hơn, có cá tính rõ rệt. Tôi muốn những thỏi son của mình thực sự kết nối được với bản chất đàn bà của phái đẹp và khiến họ nhớ tới. Cái tên chính là vận mệnh của sản phẩm”.



Và dù thế nào đi nữa, chẳng ai có thể phủ nhận được chân lý: Tình dục thì luôn đắt hàng!

Những sản phẩm làm đẹp có cái tên táo bạo

1. Mascara Too Faced - Better Than Sex

Là sản phẩm trứ danh của Too Faced với thiết kế đầu cọ uốn hình đồng hồ cát, lấy cảm hứng từ đường cong tuyệt mỹ của phái đẹp. Nó có thể làm hàng mi cong dài ra tức thì và đen đậm hơn – một niềm khao khát có khi còn lớn hơn nhu cầu tình dục đối với chị em phụ nữ.

2. Son Urban Decay - Revolution Lipstick in 69

Mang màu đỏ với undertone hồng, 69 là thỏi son được nhiều phụ nữ yêu thích nhờ độ lên màu đáng nể, căng mọng như trái cherry chín.

3. Sơn móng tay Essie - After Sex

Nước sơn của After Sex đem lại cho bạn bộ móng đỏ bầm bóng bẩy, nâng hạng bạn lên thành một nàng cáo quyến rũ tỏ tường hết mọi chuyện cần biết trong đời.

4. Soap & Glory - Lotion Glowjob



Soap & Glory vốn nổi tiếng là một thương hiệu vui vẻ cùng tinh thần retro đáng mến. Những sản phẩm của Soap & Glory cũng vì thế được đặt cho những cái tên gợi tả tưng bừng. Lotion Glowjob chưa bàn đến công dụng, nhưng chỉ nghe qua tên thôi cũng có thể khiến bạn bụm miệng cười mà ngấm ngầm nghĩ tới chuyện... ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy.

5. Phấn má Smashbox - O Glow

Tuýp phấn má dạng gel này của Smashbox lên màu dựa trên phản ứng hóa học trên da từng người. Vì vậy bạn có thể dùng O Glow với đủ mọi màu da, tông da khác nhau. Bên cạnh đó, O Glow cũng dễ khiến các cô gái liên tưởng đến vẻ ửng hồng của làn da sau một cuộc ái ân.



Bài: Minh