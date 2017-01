Solange Knowles

Là em gái của nữ hoàng giải trí hàng đầu Beyonce Knowles, chưa khi nào Solange bị lép vế trước người chị tài sắc song toàn của mình. Trái lại, cô nhanh chóng trở thành một trong những hình tượng phụ nữ gợi cảm hứng mạnh mẽ nhất cho xu hướng tóc tự nhiên. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn với những kiểu tóc tôn vinh vẻ đẹp khoẻ khoắn của phụ nữ da màu: tóc tết, tóc xù Afro, tóc thả tự nhiên…

Lupita Nyong’o

Sau vai diễn trong bộ phim “12 years of slave”, Lupita Nyong’o trở thành một trong những diễn viên da màu đắt giá nhất Hollywood. Điều đó không chỉ đến từ thực lực diễn xuất của cô mà còn nhờ vào khả năng biến hoá trước công chúng và gout thẩm mỹ táo bạo. Hiếm khi chúng ta thấy Lupita xuất hiện tại một sự kiện nào đó với vẻ ngoài an toàn. Cô luôn chịu khó thử nghiệm với những cách trang điểm sử dụng màu sắc electric rực rỡ cho mắt và môi. Năm 2014, Lupita còn có một bước ngoặt lớn khi chính thức trở thành một trong những khuôn mặt đại diện của thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng Lancôme.

Ruby Rose

Ruby Rose là cái tên bạn cần phải biết nếu là người yêu thích son phấn. Cô chính là gương mặt đại diện mới nhất của thương hiệu mỹ phẩm cá tính Urban Decay. Với khuôn mặt đẹp phi giới tính quyến rũ, mọi hoạt động của Ruby Rose đều khiến công chúng phải ngước nhìn mọi lúc mọi nơi: từ mái tóc undercut cho đến những phân cảnh đẹp tuyệt vời của cô trong bộ phim “Orange is the new black”.

Tilda Swinton

Ở vào tuổi 56, Tilda Swinton vẫn là một biểu tượng rực rỡ về gout thẩm mỹ cá biệt trong làng giải trí. Bà không ngần ngại bước trên thảm đỏ với vẻ ngoài tự nhiên, lông mi vàng không mascara, khuôn mặt mộc, son môi đỏ và mái tóc được uốn tỉa độc đáo. Tilda là một minh chứng sống cho thấy sức sáng tạo duy mỹ không phân biệt tuổi tác – điều được thể hiện không chỉ trong các vai diễn có sức nặng của bà mà ngay cả phong cách làm đẹp và gout thời trang tuyệt vời.

Zendaya Coleman

Zendaya vốn xuất thân từ lò đào tạo ngôi sao Disney với những vai diễn kẹo ngọt trong các series phim gia đình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ở tuổi 19, Zendaya lại được giới thời trang ca tụng như một “IT girl” chuẩn mực: phá vỡ những quy tắc thông thường và đem đến những nguồn cảm hứng làm đẹp mới mẻ. Cô nàng không chỉ tự tay trang điểm cho bản thân mỗi khi sải bước trên thảm đỏ mà còn mạnh dạn đưa những kiểu làm đẹp đậm đà bản sắc văn hoá của người da màu tới công chúng, ví dụ như kiểu tết tóc dreadlock.

Kristen Stewart





Kristen là nữ minh tinh gây tranh cãi nhất tại Hollywood không chỉ bằng khả năng diễn xuất “đơ như tượng sáp” mà còn bởi gout làm đẹp mang hơi hướng tương lai của cô. Kể từ khi nói lời chia tay với mái tóc nâu dài nữ tính và công khai giới tính thật của mình, Kristen trở nên táo bạo hơn với những lựa chọn làm đẹp: tóc pixie ngắn nhuộm bạch kim, mắt khói màu xanh, eyeliner màu khói…

Cara Delevingne

Trước khi Cara xuất hiện, có cả một đội quân các cô gái sẵn sàng cầm nhíp nhổ đến sợi lông mày cuối cùng để có được một cặp mày mảnh dẻ sắc nét. Sau khi Cara xuất hiện và khuấy đảo làng mẫu, cặp lông mày rậm rạp tự nhiên không được cắt tỉa chỉn chu của cô bỗng trở thành một xu hướng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến tận ngày nay, từ những sàn catwalk cao cấp cho đến mọi nẻo đường hè phố.

Rooney Mara

Giữa một rừng những nhan sắc rực rỡ và phô trương, Rooney Mara nổi bật với phong cách tối giản của mình. Cô luôn kết hợp những bộ trang phục có tính cấu trúc cao, màu sắc đơn giản với khuôn mặt trang điểm như không trang điểm rất tinh tế của mình: tóc cột phía sau, mắt kẻ eyeliner nhẹ nhàng và son môi nude…

Bài: Minh