Hermès Jardin Sur le Toit - Bí mật khu vườn

Jardin Sur le Toit nằm trong bộ sưu tập 4 mùi hương Un Jardin được nhà mốt Hermès tung ra vào năm 2011. Như xúc cảm trong lành và tươi mát đến từ khu vườn, Jardin Sur le Toit tràn ngập những nốt hương thoáng đãng, mát lành của táo xanh, lê chín, cam chanh và cỏ dại. Những mùi hương đang độ xuân thì ấy hòa quyện, lan tỏa, dịu dàng đánh thức từng giác quan cơ thể. Tựa hồ như khứu giác đang được hương hoa hồng, mộc lan ve vuốt bỗng gặp cơn “sang chấn” nhẹ từ hương thơm ngai ngái của cỏ dại, rồi sau đó, tứa trào nhựa mới trên thảm lá cam chanh.

Đây là mùi hương của những ngày đầu chạm ngõ yêu, chút e dè, chút lo lắng nhưng tràn đầy nhiệt thành và mơ mộng. Tình yêu mới chớm được gửi gắm trong khu vườn bí mật giữa lòng Paris - Jardin Sur le Toit - để được chăm chút, ve vuốt bởi làn hương thơm lành, rồi lặng lẽ lớn dần thành một mối tình hồng rực.

Kiehl’s Original Musk - Yêu dấu riêng mình



Original Musk là một mùi hương đầy nhục cảm đến từ thương hiệu Kiehl’s. Những người bán hàng của Kiehl’s rỉ tai nhau rằng, do quá gợi cảm mà mùi hương này đã bị cấm bán sau lần đầu ra mắt vào thập niên 20 thế kỷ trước, mãi cho đến năm 1963, Original Musk mới được quay trở lại để đáp trả lòng mến mộ của khách hàng.

Chất chứa trong từng giọt dầu thơm này là xạ hương, hoa bưởi, hoa huệ, hoàng lan – những nốt thơm ngát mùi... tình dục và những đụng chạm xác thịt. Chẳng vậy mà nhiều cô gái “hết hồn” chối từ Original Musk ngay khi mở nắp, chỉ vì mùi hương ấy cứ ngang nhiên bắt họ nhớ về một buổi sáng quá đỗi thân mật cùng người tình.

Original Musk không phân biệt giới tính. Nó là thứ hương thơm dễ dàng sẻ chia giữa hai con người trong một mối tình nồng nhiệt. Chỉ cần những giây phút gần gũi yêu thương, hai kẻ khờ khạo được cùng nhau hít thở một bầu không khí ngập tràn mùi ái tình, với họ, thế đã là quá đủ.



Tom Ford Black Orchid - Đi qua những yêu thương

Cũng là một mùi hương phi giới tính như Original Musk, nhưng Black Orchid lại khiến các chàng trai, cô gái dè dặt hơn. Bởi lẽ, bản thân Black Orchid bao gồm nhiều lớp lang phức tạp. Được cộp mác Tom Ford – một biểu tượng của quý ông và tình dục hiện đại, chỉ một giọt Black Orchid chạm lên da, sẽ thấy vấn vít đâu đó hương nhài, thoảng nhẹ chút gợi tình của hoa sen, ngọc bút và hương tiêu. Xen lẫn trong đó là vị đắng đót, trầm mặc của xạ, sô cô la, nhang trầm…

Nếu phân tích tỉ mỉ từng mùi hương nương náu trong một chai Black Orchid, bạn sẽ “đau đầu” bởi công thức chồng từng tầng hương tuyệt hảo mà Tom Ford đã thực hiện để cho ra đời một "đóa phong lan đen" sang quý đến vậy. Như tình yêu khi bước qua thời trăng mật, không chỉ đam mê và quyến luyến mà còn ngọt ngào bởi những giận hờn, Black Orchid là mùi hương thích hợp để bạn cất giấu những tháng ngày trầm bổng này trong cuộc tình của mình.



Zadig&Voltaire This Is Her - Một chuyện tình đã vỡ

This Is Her và This Is Him là hai chai nước hoa trong chiến dịch “This is Zadig!” của thương hiệu Zadig&Voltaire trong năm 2016. Theo tinh thần của Zadig&Voltaire, This Is Her có vẻ là một sản phẩm hơi… ngang trái, bởi Zadig&Voltaire hướng tới hình ảnh bụi bặm, gai góc của những kẻ nghe nhạc punk và gõ gót giày trên những đại lộ xa xỉ, trong khi This Is Her lại hướng về những dịu ngọt giản đơn của mùi kem sữa hạt dẻ và vanilla. Ngay cả thiết kế vỏ chai cũng chân phương hết sức.

This Is Her có lẽ là một mùi hương đúng đắn cho bạn nương tựa vào những ngày tình yêu tan vỡ. Sau tất cả những hờn giận, buồn bã, mỗi cô gái đều phải quay lại nhịp sống cũ, thiếu đi một hình hài yêu dấu bấy lâu. Đêm đêm trong căn phòng tối chỉ còn nàng và mùi kem sữa hạt dẻ vương vấn trong nếp áo. Bất cứ khi nào nàng thấy buồn phát khóc, thì vẫn có ngọt ngào này ôm lấy nàng đấy thôi…

Bài: Minh Minh