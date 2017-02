Phẫu thuật thẩm mỹ là một phương pháp nhân văn

- Cô nàng Hà My mập ú có giọng hát trong veo của "Sắc đẹp ngàn cân” (do Minh Hằng thủ vai) đã phải thực hiện cuộc đại phẫu để có thể tự tin bước lên sân khấu. Nếu ngoại hình của Minh Hằng cũng quá khổ như vậy, bạn có dám làm như Hà My không?

- Hà My làm phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) vì cô ấy muốn được sống. Sau một biến cố, Hà My đã từng tìm đến cái chết để tự giải thoát, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, cô tự hỏi mình đã muốn chết hay chưa. Hà My chọn sống, và cô quyết tâm phải sống cho có ý nghĩa, cô quyết định phẫu thuật để quay trở lại.

Dù sao thì đó cũng là chuyện trong phim, còn ngoài đời thật, nếu Hằng mập vậy thì đâu có ngày hôm nay (cười).

- Làm đẹp bằng PTTM là một trào lưu sôi nổi không chỉ trong showbiz. Minh Hằng có ủng hộ cách làm đẹp này không?



- PTTM để đẹp hơn, giúp cho cuộc sống tốt hơn, công việc thuận lợi hơn - đó là nhu cầu chính đáng. Chỉ có điều, nhiều người đang quá lạm dụng PTTM, làm mất đi nét mặt cha sinh mẹ đẻ, chưa kể không ít bác sĩ thẩm mỹ tay nghề kém, gây biến chứng đáng tiếc, cũng khiến cho PTTM bị mang tiếng xấu.

Đầm: Zuhair Murad (Jacqueline) - Hoa tai: Elie Saab (Jacqueline) - Nhẫn: Oscar de la Renta (Jacqueline) - Giày: Jimmy Choo

- Bây giờ ra đường, chúng ta dễ gặp nhiều vẻ đẹp na ná nhau: ai cũng cằm V-line, mũi S-line, da trắng bóc, môi mọng trái tim, Hằng nghĩ sao?

- Hằng nghĩ, thời trang có trào lưu thì sắc đẹp cũng vậy (cười). Hằng không cổ vũ mọi người PTTM, nhưng Hằng cho rằng, đó là một phương pháp vô cùng nhân văn để phụ nữ trở nên đẹp hơn, là cánh cửa mở ra cho những ai không tự tin vào ngoại hình của mình. Nhưng hãy cân bằng, biết thế nào là đủ.

- Nếu phải PTTM, Hằng muốn thay đổi gì trên cơ thể mình?

- Hằng không bị ám ảnh về chuyện làm đẹp bằng PTTM. Tuy nhiên, đùi và vòng 3 của Hằng khá to, hai bàn chân cũng bè và xương xẩu do từ nhỏ học nhảy múa quá nhiều. Nhưng không ai lại làm phẫu thuật những bộ phận này cả (cười). Hằng chỉ biết khắc phục bằng cách không để cơ thể bị mập, tập squat vừa đủ để đùi và vòng 3 săn chắc.

- Vậy bí quyết nào để có khuôn mặt V-line như Hằng mà không phải đụng đến dao kéo?

- Hãy kiểm soát trọng lượng cơ thể! Hằng chạy bộ để người thon thả hơn, theo đó mặt cũng sẽ không quá tròn trịa. Hằng cũng có nguyên tắc: không uống nước trước khi ngủ vì dễ khiến mặt bị phù do tích nước.

Mỗi ngày 75 phút dưỡng da



- Sau khi đóng “Sắc đẹp ngàn cân”, Hằng đã bị giảm 5kg, nhưng da mặt không vì thế mà sạm, xấu đi, ngược lại vẫn mịn màng và căng bóng. Bí quyết chăm sóc da của Hằng là gì?

- Hằng mới biết chăm sóc da hai năm nay thôi. Thời điểm đóng phim “Gọi giấc mơ về”, da Hằng mỏng và bị mụn dưới da. Sau thời gian điều trị, Hằng đã rút ra phương pháp “xử lý” những vấn đề của mình. Trước đây, chăm sóc da với Hằng chỉ là rửa mặt và dùng kem dưỡng ẩm. Bây giờ thì quy trình dưỡng da của Hằng phức tạp hơn nhiều. Mỗi ngày Hằng dành ra 30 phút buổi sáng và 45 phút buổi tối để dưỡng da.

Hằng thường dùng kem tẩy trang chứa thành phần dầu để làm sạch son phấn. Sau đó, Hằng xịt một lớp khoáng, để khoảng 30 phút, rồi dùng sữa rửa mặt làm sạch, tiếp theo, thấm toner vào miếng bông gòn, dùng máy hỗ trợ lấy hết bụi bẩn. Vỗ nước thần Facial Treatmean Essence lên da. 2-3 lần/tuần Hằng dùng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học BHA để lấy đi bụi bẩn và da chết dưới lỗ chân lông.

Hằng dùng xen kẽ rất nhiều loại serum, nhưng hai loại cơ bản nhất là chống lão hóa và trắng da. Serum chống lão hóa dùng trước, serum dưỡng trắng dùng sau. Khi bôi serum làm trắng, Hằng nhỏ thêm vài giọt vitamin C để da có thêm sức sống, cuối cùng mới thoa kem dưỡng ẩm.

- Loại dưỡng ẩm Hằng thường dùng là gì?

- Hằng luôn có hai bộ chăm sóc da riêng biệt, khi ra nước ngoài khí hậu khô, Hằng dùng sản phẩm của Sisley có độ dưỡng cực mạnh. Về Việt Nam, khí hậu ẩm hơn, Hằng dùng kem dưỡng của SK-II.

Cảm ơn Minh Hằng, chúc bạn luôn xinh đẹp và thăng hoa trong sự nghiệp.

Những món đồ luôn bên Hằng mỗi ngày

Thói quen xấu? Hay ăn đồ chiên xào Sở thích? Du lịch Làm gì khi rảnh? Đọc sách, xem phim Ngủ dậy làm gì đầu tiên? Cầm điện thoại lên mạng lướt web Môn thể dục giữ dáng? Gym và yoga mỗi ngày 1 tiếng Bao lâu đổi kiểu tóc một lần? 1,5 tháng Cân nặng hiện tại? 48,5kg Khi mập nhất? 57kg Thói quen làm đẹp không thể thiếu? Xịt khoáng (lúc nào cũng có chai xịt trong giỏ)

Bài: Lê Hạnh

Nhiếp ảnh: Kỳ Anh

Trang điểm: Minh Lộc

Stylist: Chi Lemon

Trợ lý: Thuận Võ