Tiền thân của Đẹp Awards là Đẹp Giá Trị Vàng, giải thưởng thường niên do Tạp chí Đẹp khởi xướng nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ làm đẹp chất lượng cao, có tính đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế, thông qua sự bình chọn của Ban biên tập, các blogger làm đẹp và độc giả Tạp chí Đẹp. Kể từ năm 2007, Đẹp Giá Trị Vàng đã trở thành giải thưởng uy tín trong lĩnh vực Làm đẹp và nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ nữ Việt Nam. Năm 2016, Đẹp Giá Trị Vàng đổi tên thành Đẹp Awards, đánh dấu sự chuyển mình của giải thưởng sau gần mười năm ra mắt. Ban tổ chức đã nhận được hơn 150 đề cử cho 29 hạng mục đến từ hơn 50 thương hiệu trong và ngoài nước.

Khởi động vào ngày 23/11/2016, sau 6 tuần và 2 vòng bình chọn, ban biên tập Tạp chí Đẹp, các độc giả thân thiết cùng ban giám khảo khách mời đã chọn ra được 49 sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tốt nhất để tôn vinh trong giải thưởng Đẹp Awards 2016.

Đó là những cái tên:

I. Sản phẩm trang điểm

1. Son môi

- BBT bình chọn: Chanel Rouge Allure Ink và Dior Rouge Dior Lipstick

- Bạn đọc bình chọn: M.A.C Liptensity

- Giám khảo khách mời bình chọn: Lancôme L’Absolu Rouge Matte Lipstick

2. Mascara

- BBT và bạn đọc bình chọn: Maybelline Magnum Barbie

3. Kem nền

- BBT bình chọn: Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation

- Bạn đọc bình chọn: L’Oreal Paris True Match

4. Cushion

- BBT bình chọn: Shu Uemura Smart Cushion

- Bạn đọc bình chọn: Lancôme Blanc Expert Cushion High Coverage SPF50++/PA

5. Phấn trang điểm

- BBT bình chọn: Clé de Peau Beauté Luminizing Face Enhancer

- Bạn đọc bình chọn: Oriflame Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder

6. Màu má

- BBT bình chọn: Elizabeth Arden New York Ceramide Cream Blush Pink

- Bạn đọc bình chọn: Fasio Cheek Color

II. Sản phẩm chăm sóc da

1. Sản phẩm làm sạch

- BBT bình chọn: Bioderma Sensibio H20

- Bạn đọc bình chọn: Nivea Bright Makeup Clear Micellar Water

2. Dưỡng trắng

- BBT bình chọn: Shiseido White Lucent Micro Targeting Spot Corrector

- Bạn đọc bình chọn: OHUI Extreme White Serum

3. Chống lão hoá





- BBT bình chọn: Kosé Infinity Cream Prestigious

- Bạn đọc bình chọn: Estée Lauder Revitalizing Supreme+ và Sisley Sisleya L’Integral Anti Age

4. Dưỡng ẩm

- BBT bình chọn: Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel

- Bạn đọc bình chọn: Murad Hydro Dynamic Quenching Essence

5. Chống nắng

- BBT bình chọn: Kosé Sekkisei Sun Protect Essence Milk SPF50+ PA++++

- Bạn đọc bình chọn: Murad Luminous Shield SPF50 PA++++

6. Chăm sóc mắt

- BBT và bạn đọc bình chọn: Sulwhasoo Time Treasure Renovating Eye Cream EX

7. Tinh chất

- BBT bình chọn: The History of Whoo Self Generating Essence

- Bạn đọc bình chọn: Laneige All Day Anti-Pollution Defensor

- Giám khảo khách mời bình chọn: Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate

8. Nước cân bằng

- BBT bình chọn: Clarins Multi Active Treatment Essence

- Bạn đọc bình chọn: Kiehl’s Calendula Herbal Extract Alcohol-free Toner

9. Mặt nạ

- BBT và bạn đọc bình chọn: The Body Shop Tea Tree 3-in-1 Wash Scrub Mask

10. Sản phẩm đột phá

- BBT bình chọn: Su:m37 Secret Essence và Clé de Peau Beauté Radiant Multi Repair Oil

- Bạn đọc bình chọn: Menard Serum E

III. Sản phẩm chăm sóc cơ thể và nước hoa

1. Nước hoa

- BBT bình chọn: Chanel L’Eau No.5 và Narciso Rodriguez Narciso Poudree EDP

- Bạn đọc bình chọn: Dior – Miss Dior Absolutely Blooming

- Giám khảo khách mời bình chọn: Marc Jacobs Decadence

2. Sữa tắm

- BBT và bạn đọc bình chọn: Yves Rocher Exfoliating Shower Gel Mango Coriander

3. Dưỡng thể

- BBT bình chọn: L’Occitane Almond Milk Concentrate

- Bạn đọc bình chọn: The Body Shop Spa of The World Atlantic Seaweed Gel Cream

IV. Sản phẩm chăm sóc tóc

1. Dầu gội và dầu xả

- BBT bình chọn: Davines Your Hair Assistant

- Bạn đọc bình chọn: Rejoice Siêu mềm mượt

2. Kem ủ tóc

- BBT và bạn đọc bình chọn: L’Oreal Professionnel Absolut Repair Lipidium

3. Dầu dưỡng tóc

- BBT bình chọn: Moroccanoil Treatment

- Bạn đọc bình chọn: Selective Professional One Beauty Incredible Oil

4. Tạo màu, tạo kiểu

- BBT bình chọn: Màu nhuộm Rolland Oway Hnectar

- Bạn đọc bình chọn: Moroccanoil Texture Clay

V. Sản phẩm hỗ trợ làm đẹp

- BBT và bạn đọc bình chọn: Tinh chất làm đẹp Adiva dạng nước

VI. Dịch vụ làm đẹp

- BBT và bạn đọc bình chọn: Yoga



Danh sách Giám khảo khách mời tham gia Đẹp Awards 2017: Ca sỹ Minh Hằng, người mẫu Cao Thiên Trang, chuyên gia trang điểm Thạc Cutie, người mẫu Thùy Dương, Beauty Blogger Óng Ánh (Hương Thủy).