Hãy cùng Đẹp lựa chọn màu sơn móng tay quyến rũ nhất, sành điệu nhất cho mùa lễ hội năm nay các nàng nhé!

1. Vintage on Vive – Lauren B. Beauty

Lấy cảm hứng từ nét đẹp cổ điển và lãng mạn của những cánh đồng oải hương tím biếc, thương hiệu Lauren B. Beauty đã cho ra đời Vintage on Vive – gam màu tím pastel có năng lực thu hút ánh nhìn của bất kỳ cô gái nào ngay từ lần đầu tiên. Vintage on Vive không chỉ tôn lên được nước da của nàng mà còn có khả năng biến chuyển giữa màu nhạt và sẫm khi nguồn sáng thay đổi.

Màu sơn móng tím phấn lãng mạn này của Lauren B. Beauty còn sở hữu ưu điểm nhanh khô, bền màu và khó bong tróc. Những nàng yêu thích Vintage on Vive có thể đặt mua trực tuyến trên trang Amazon với mức giá 18.00$.

2. Flirt In A Skating Skirt – Morgan Taylor

Mùa đông năm nay, thương hiệu Morgan Taylor dành tặng cho phái đẹp bộ sưu tập The Great Ice-Scape với 6 màu sơn móng sang trọng và thời thượng. Trong đó, gam màu xanh tím được yêu thích nhất mang tên Flirt In A Skating Skirt, lấy cảm hứng từ bầu trời đông lạnh giá. Flirt In A Skating Skirt bóng bẩy và quyến rũ, khi được tô phủ lên đầu móng càng tôn thêm vẻ yêu kiểu của bàn tay búp măng. Sản phẩm có bán tại Amazon với mức giá 12.62$.

3. Inside the ISABELLEtway – O.P.I

Là một trong những thương hiệu nail hàng đầu thế giới, O.P.I đã chính thức trình làng bộ sưu tập Washington DC trong mùa thu đông 2016, thể hiện nét đẳng cấp và quý phái của người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Gợi cảm và quyền lực, sơn móng Inside The ISABELLEtway với gam màu nâu caramel sẽ đem tới sự ngọt ngào và đáng yêu cho đôi bàn tay của bạn, khiến chàng xao xuyến không thể rời mắt.

Hãy ưu ái bộ móng của mình với Inside the ISABELLEtway trong mùa đông năm nay. Các nàng có thể tìm mua màu sơn móng hấp dẫn này tại chuỗi cửa hàng của O.P.I Sài Gòn: 253 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3; Parkson Flemington, Lê Đại Hành, Q11; Parkson CT, 60A Trường Sơn, Q, Tân Bình và Aeon Mall, Tân Phú.

4. Karma Trend Matters Velvet – Sinful Colors

Sau bộ sưu tập son kem lì gây bão vừa qua, cô em út nhà Kadrashian - Kelly Jenner đã bắt tay hợp tác với Sinful Colors để cho ra mắt 14 màu sơn móng tay đầy ấn tượng. Với những cô nàng yêu thích vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ, sơn móng tay hồng đậm mang hơi hướng ngọc trai - Karma - sẽ là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho mùa đông năm nay. Sản phẩm được bày bán tại Amazon với mức giá chỉ 9.96$.

5. Play Nail Pink #04 Pk003 – Etude House





Sở hữu đầu cọ mềm, sợi lông bám chắc, Play Nail của Etude House dễ dàng tán lên móng, cho nàng nước sơn mịn, bóng sáng và đều màu. Trong bảng màu đa dạng, trẻ trung đến từ Etude House, hồng baby thật sự là một gam màu tuyệt vời dành cho những cô nàng điệu đà, nữ tính.

Sản phẩm có mức giá vừa phải, phù hợp với ví tiền của phái đẹp (89.000VNĐ) và được bày bán tại chuỗi cửa hàng của Etude House ở Hà Nội, Tp.HCM và Đồng Nai.

6. Solar - RMS Beauty

Trong mùa lễ hội lấp lánh, sẽ thật thiếu sót nếu không điểm tô cho bộ móng của mình một chút ánh nhũ kim loại đầy cá tính. Nàng có thể chọn cho mình màu ánh đồng kiêu sa, quyền lực đến từ bộ sưu tập Nail Polish của RMS Beauty. Màu sắc này phù hợp với những cô nàng có làn da ngăm, bởi ánh đồng có khả năng phát sáng và khiến nàng nổi bật ngay cả khi đắm chìm trong những buổi tiệc đêm huyền ảo. Các tín đồ làm đẹp có thể đặt mua trực tuyến sản phẩm sơn móng Solar - RMS Beauty tại trang Amazon với mức giá 15.00$.

7. Darjeeling Darling – Smith & Cult





Những lọ sơn móng tới từ Smith & Cult luôn được phái đẹp tin tưởng nhờ độ bóng bẩy, đa dạng màu sắc và an toàn cao với sức khỏe. Như tái hiện sắc xanh trầm của những khu rừng rậm nhiệt đới sâu thẳm, Darjeeling Darling đem tới cho nàng một cảm giác yên bình, thư thái đến lạ thường. Sắc xanh độc đáo này cũng hứa hẹn được tôn vinh, trở thành một trong những màu sơn đẹp nhất 2017. Sản phẩm có thể đặt mua tại Amazon với mức giá 18.00$.

8. Gold Shimmer No.451 – Burberry

Lấp lánh ánh vàng, Gold Shimmer nhẹ nhàng điểm tô vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển. Kết hợp cùng phấn mắt Gold Glow óng ánh, nước hoa My Burberry thanh thoát, nàng sẽ như vừa bước ra khỏi xứ sở xương mù huyền bí đầy quyến rũ.

Tìm mua Gold Shimmer No.451 có thể liên hệ tại chuỗi cửa hàng của Burberry Việt Nam với mức giá khoảng 500.000VNĐ.

9. 380 Ohm My Magenta Color Therapy– Sally Hansen

Màu mận chín là sắc màu móng bắt mắt, nổi bật nhất của xu hướng nails thời điểm này. Tông màu này có độ ấm vừa phải, đem tới cho các cô nàng vẻ thanh lịch, trang nhã nhưng không kém phần cá tính. Nếu yêu thích màu sắc này, nàng có thể trải nghiệm sơn móng 380 Ohm My Magenta, nằm trong BST Color Therapy (38 màu) của thương hiệu Sally Hansen. Với công thức đặc biệt chứa dầu argan, sản phẩm cung cấp độ ẩm, cải thiện đáng kể độ cứng của móng và sự mềm mại của vùng da bao quanh.

Bạn có thể order màu sơn móng 380 Ohm My Magenta Color Therapy tại trang web Amazon với mức giá 45.99$.

Bài: Xu