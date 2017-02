1. Tension - "hậu duệ" của cushion

Phái đẹp chắc không còn xa lạ gì với dòng phấn nước đựng trong nệm mút có tên gọi cushion. Ra đời năm 2008 với sản phẩm đầu tiên từ tập đoàn Amore Pacific, hộp phấn nước lấy ý tưởng tích hợp “tất cả trong một”, giúp việc làm đẹp trở nên tiện lợi hơn: vừa tạo lớp nền trong bóng tự nhiên, vừa có tác dụng chống nắng, lại có khả năng dưỡng ẩm. Cushion thực sự đã tạo nên cuộc cách mạng về kem nền trang điểm.

Cushion đã trở thành sản phẩm "phải có" trong túi xách của nhiều cô gái

Với phát minh độc đáo này, Hàn Quốc đã làm chao đảo ngành công nghiệp mỹ phẩm thế giới. Từ xứ sở kim chi, làn sóng cushion dần lan sang những cường quốc làm đẹp như Pháp, Mỹ, Nhật Bản. Cho tới nay, không chỉ kem nền mà ngay cả những sản phẩm trang điểm khác như son môi, má hồng, thậm chí bút kẻ viền mí, tán mày, màu mắt cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn dưới dạng nệm mút.

Nhìn thoáng qua, tension sở hữu diện mạo khá giống người chị em cushion

Sau khi đã “cushion hoá” thế giới mỹ phẩm, những nhà sản xuất đầy sáng tạo từ xứ sở kim chi một lần nữa lại nghĩ ra món “đặc sản” tension. Đây được xem là phiên bản cải tiến của những hộp cushion đã làm mưa làm gió suốt thời gian qua. Về thiết kế bên ngoài, tension chẳng khác người chị em là mấy: cũng là hộp phấn có gương, bông tán và nệm mút chứa kem trang điểm. Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở bên trong.

2. Tension hơn cushion ở điểm gì?

Kết cấu lõi phấn của tension khác cushion ở chỗ nó có một lớp vải lưới đàn hồi

Tension có tên khác so với cushion là do kết cấu phần lõi phấn được làm mới hoàn toàn. Trong khi cushion là kem trang điểm dạng lỏng chứa trong phần đệm mút sở hữu nhiều lỗ khí thì tension lại sử dụng lớp lưới bằng chất liệu vải lưới dày với độ đàn hồi cao. Khi tháo mặt lưới ra, bạn sẽ thấy phần kem nền bên dưới. Nếu so sánh, dễ dàng nhận thấy chất kem của cushion lỏng nhẹ còn của tension thì đặc và quánh hơn hẳn.

Cận cảnh mặt lưới vải ngăn cách lớp kem nền với mút tán

Chính những khác biệt trên khiến tension khắc phục được hầu hết khiếm khuyết của phiên bản tiền nhiệm. Trước đây, người sử dụng cushion thường than phiền nhiều về các vấn đề sau: 1.Lớp nền trong mỏng nhưng độ che phủ quá kém, 2. Lượng kem lấy được không trải đều khắp bông mút nên thao tác tán phải cẩn thận mới làm đều được màu da, 3. Sau một thời gian sử dụng, kem thường đọng dưới đáy khay, không thấm vào mút tán.

Kem của cushion khó dàn đều (trái) trong khi tension khắc phục được điều này (phải)

Với tension, các nhược điểm trên cushion được giải quyết đáng kể. Trước hết, chất kem đặc cải thiện khả năng che phủ và bám màu của tension so với cushion. Bên cạnh đó, miếng lưới vải đàn hồi giúp lượng sản phẩm khi lấy có thể dàn đều trên bông phấn, tán lên da nhanh hơn. Ngoài ra, do tension không thiết kế lớp nệm chứa kem nên người dùng không phải ấn mạnh bông phấn hay đảo phần mút để có thể sử dụng được lâu.

Chất kem của cushion (trái) lỏng hơn tension (phải)

Chất kem đặc của tension là điểm khác biệt lớn so với cushion truyền thống

Chất kem đặc của tension giúp tạo độ bám màu và mang lại khả năng che phủ tốt

Missha là thương hiệu đầu tiên giới thiệu tension tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ý tưởng sử dụng lớp lưới để ngăn cách kem nền với bông phấn không phải là sáng tạo mới toanh của hãng mỹ phẩm này. Trước đó, Lancôme, Shu Uemura… cũng từng sử dụng chất liệu lưới dẻo cho sản phẩm cushion của họ. Thế nhưng, kết cấu vải mềm co giãn như sản phẩm M Cream Tension Pact (đã ngưng sản xuất) thì Missha lại là nhà tiên phong.

Bộ sưu tập The Original Tension Pact của Missha

Sau khi “chào sân” thị trường mỹ phẩm với M Cream Tension, Missha tung ra kem nền The Original Tension Pact SPF 37/PA++ với bốn dòng phù hợp cho từng nhu cầu của người sử dụng: che phủ, dưỡng ẩm, tự nhiên, làm trắng. Mỗi dòng đều có ba tông màu 13, 21, 23 dành cho da từ sáng đến ngăm. Tại Hàn Quốc, sản phẩm được niêm yết giá từ 15.800 – 17.800 won/hộp 14gr (khoảng 310.000 – 360.000 VNĐ), không kèm lõi phụ. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu kem má hồng Tension Blusher, có bản đặc biệt Line Friends với bao bì gấu nâu Brown dễ thương và sáu tông màu trẻ trung.

Má hồng dạng kem tension của Missha có cả bản đặc biệt với bao bì gấu Brown

Nối gót Missha, nhãn hàng A’pieu mang đến sản phẩm Air-Fit Tension Pact. Ngoài bản tiêu chuẩn, hộp tension này còn có thiết kế gấu Rilakkuma trên nắp hộp và bông phấn khá vui mắt.

Hướng đến khách hàng tuổi học trò nên kem nền này có giá thành bình dân hơn, chỉ 9.000 won (khoảng 180.000 VNĐ). Dòng kem nền của A’pieu hiện có ba tông màu 21, 23, Poyang và chỉ số chống nắng SPF30/PA++.





Thương hiệu nội địa Hàn Quốc A’some cũng gia nhập quân đoàn tension với sản phẩm Skin Lead Tension Pact. Dù chỉ có hai tông màu nhưng tension này sở hữu chỉ số chống nắng khá cao SPF50/PA+++ và chất kem dẻo mịn như đất sét, mang lại khả năng che khuyết điểm rất tốt. Điểm khác lạ nữa là sản phẩm đi kèm vỏ đen tối giản và bông phấn trắng muốt. Hiện A’some Skin Lead Tension Pact có giá khá cao, tầm 500.000 VNĐ/hộp 11gr.

Bài: Minh Tâm