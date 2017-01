Guerlain Happy Glow Collection

Thương hiệu xa hoa Guerlain khiến các tín đồ mỹ phẩm phải xao xuyến khi cho ra mắt bộ sưu tập mùa xuân 2017 với tên gọi Guerlain Happy Glow. Bộ sưu tập này nhằm kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt của hộp phấn ngọc trai Guerlain Meteorites đình đám của hãng. Trong phiên bản mừng sinh nhật này, Guerlain Meteorites sẽ được thay một chiếc “áo mới” màu hồng đầy ngọt ngào.

Dior Spring 2017 Colour Gradation Collection

Lấy cảm hứng từ sự chuyển động không ngừng nghỉ của thiên nhiên, màu sắc trong bộ sưu tập Dior Colour Gradation được ví như những đóa hoa xuân tươi mới. Bảng màu trang điểm được Dior lựa chọn một cách tỉ mỉ và tinh tế, có thể sử dụng riêng lẻ hay pha trộn với nhau. Thiết kế của bộ sưu tập vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống của Dior.

Đặc biệt, bộ sưu tập này còn có sự xuất hiện của cây son 2 đầu, 2 màu dành cho những cô nàng mê kiểu môi ombre

Too Faced Sweet Peach

Bảng màu mắt Sweet Peach của Too Faced không phải là sản phẩm quá xa lạ với các cô nàng yêu mỹ phẩm. Mùa xuân 2017 này, Too Faced quyết định cho ra mắt một bộ sưu tập được phát triển từ bảng màu Sweet Peach thơm mùi đào nổi tiếng. Bộ sưu tập Too Faced Sweet Peach Glow với một bảng màu mắt, một bảng phấn bắt sáng, phấn má và son đã gần như cháy hàng ngay sau khi có mặt trên kệ cũng như trang web mua sắm online ,cho thấy sức hút cực lớn của nó với các tín đồ mỹ phẩm.

Lancôme Spring 2017 Spring Rose Collection

Những bông hoa hồng, biểu tượng của thương hiệu Lancôme được lựa chọn làm nhân vật chính trong bộ sưu tập lần này. Điểm nhấn ấn tượng nhất của bộ sưu tập có lẽ phải kể đến hộp phấn bắt sáng Lancôme La Rose à Poudre Parisian Kabuki. Thiết kế 3D độc đáo của hộp phấn này mang đến cho các cô nàng cảm giác như được nâng niu trên tay một bông hồng thật sự. Ngoài ra, Lancôme Juicy Shaker phiên bản giới hạn cũng là sản phẩm rất đáng để các nàng trông đợi.

YSL Street Art Spring 2017 Makeup Collection

Đúng như tên gọi, các thiết kế trong bộ sưu tập lần này của YSL được lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố. Màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập này là đỏ hồng và cam mang đến ấn tượng rất mạnh mẽ, táo bạo.

Chanel Coco Code Spring 2017 Makeup Collection

Với 5 sắc màu tiêu biểu: đen, trắng, be, vàng hồng và đỏ, các nhà sáng tạo và thiết kế tài năng của Chanel đã tạo ra bộ sưu tập tuyệt vời mang tên Chanel Coco Code. Bảng phấn má Chanel Coco Code Harmonie de Blush với 4 màu cơ bản có thể được dùng riêng lẻ hoặc trộn lẫn với nhau nhằm tạo nên một màu sắc độc đáo khác. Trong khi đó, bảng phấn mắt Chanel Les Ombres có dải màu chạy từ nâu đến hồng đậm hay đen xám rất phù hợp cho những cô nàng nghiện đánh mắt khói.

Bài: Hany