#세포라 에서 품절현상을 일으키고, 강렬한 발색 덕에 많은 사랑을 받고 있는 #나스 의 어데이셔스 립스틱 #레드리타 💄 드디어 한정판으로 국내 입고되었다는 소식👍🏼 새빨간 패키지의 립스틱 외관처럼 올블랙에서 올레드로 변신한 쇼핑백은 역시 100개 한정으로 서둘러야 만날 수 있답니다🎁 (🎬✍🏼 Juyeon Woo @juyeon_woo_) - #NARS' #Audacious lipstick in #RedRita has landed in Korea. Only 100 are available in an all-red shopping bag. #口红

