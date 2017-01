Tháng 3 tới, nữ ca sĩ tóc uốn xù huyền thoại Sandra Ann Lauer và ban nhạc Bad Boys Blue sẽ có một đêm biểu diễn duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội trong “Bad Boys Blue & Sandra Live In Concert”. Một lần nữa, những khán giả thế hệ 6x, 7x lại xôn xao bởi thần tượng quyến rũ một thời gắn bó với kỷ niệm của họ sẽ có mặt bằng xương, bằng thịt để cùng hâm nóng những nhiệt huyết thời trẻ. Và chắc chắn một điều, ai ở thế hệ 6x, 7x trong những ngày này, chỉ cần nghe tên Bad Boys Blue và Sandra sẽ như thấy… Tết đang ở cửa nhà.



Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng nghe lại những bản nhạc đã giúp Sandra trở thành huyền thoại:

(I’ll never be) Maria Magdalena (1985)

"(I'll never be) Maria Magdalena"

"(I'll never be) Maria Magdalena" là ca khúc đầu tiên đánh dấu sự nghiệp âm nhạc quốc tế của Sandra, được phát hành năm 1985. Với giai điệu sôi động, bắt tai đặc trưng của dòng nhạc Euro-pop, ca khúc ngay lập tức dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở 21 nước khắp toàn cầu và mang tên tuổi của Sandra đến với khán giả âm nhạc toàn quốc trong đó có Việt Nam.

"In the Heat of the Night" (1985)

"In the Heat of the Night" – một ca khúc nhạc Disco với ca từ da diết, thiết tha. Ca khúc cũng giúp Sandra giành vị trí thứ 2 trong liên hoan âm nhạc Tokyo Music Festival năm 1986

"Everlasting Love" (1987)

Hát lại một ca khúc đã nhiều ca sĩ thành danh hát, nhưng Sandra đã tạo ra một phiên bản được yêu mến nồng nhiệt. Ca khúc đã lọt vào Top 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc ở các nước nói tiếng Đức và top 20 trên bảng xếp hạng quốc tế.

"Secret Land" (1988)

“Secret Land” là ca khúc được đánh giá là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Sanda. Ca khúc nằm trong album “Into a secret land” được lấy cảm hứng từ hòn đảo Ibiza, nơi cô và chồng cũ Michael chuyển đến sống sau khi kết hôn.

"You’re a woman" (1985) của Bad Boys Blue

Cùng với Sandra là, “You’re a woman” của Bad Boys Blue từng tạo ra cơn sóng hâm mộ tại Việt Nam một thời. Có lẽ chỉ cần nghe những ca khúc này, khán giả Việt sẽ thấy như mình đứng trong những không khí rất… Tết. Những giai điệu mà Bad Boys Blue mang lại lập tức sẽ làm bạn nao nao nhớ về những ngày tháng cũ, thậm chí ngay lúc này, những ca khúc này vẫn có mặt ở khắp nơi…

Bài: Hải Khôi

Clip: Nguồn Youtube