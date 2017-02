Đây là lần đầu tiên những đại diện ưu tú từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau cùng tìm kiếm và đào tạo những tài năng âm nhạc có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phát huy khả năng cao nhất của bản thân để có thể trở thành những lãnh đạo hình mẫu trong tương lai và giúp thay đổi thế hệ trẻ.



Ngoài ra, Học bổng Trịnh Công Sơn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với trẻ tự kỷ, hỗ trợ các em có cuộc sống tốt đẹp hơn và tìm được chính mình thông qua sức mạnh của âm nhạc và nghệ thuật.





Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã cống hiến cả cuộc đời cho việc duy trì những di sản của anh trai mình chia sẻ: “Khi còn sống, anh Sơn cũng thường giúp đỡ mọi người, giờ đây chúng tôi chỉ tiếp tục thực hiện những gì anh tôi đã và luôn muốn làm. Rất may mắn là gia đình chúng tôi được gặp gỡ nhiều người cùng chung chí hướng như Thanh Bùi và các thành viên trong ban cố vấn. Chúng tôi đang cùng nhau tạo những điều kiện tốt nhất có thể cho những tài năng đất Việt phát huy được hết tiềm năng của mình”.



Thành viên trong ban cố vấn của Học bổng Trịnh Công Sơn bao gồm:



- Ông Nguyễn Duy – một trong những nhà văn, nhà thơ đương đại hàng đầu của Việt Nam.



- Ông Nguyễn Công Khế - Sáng lập viên, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên với hơn 23 năm đóng góp trong việc xây dựng tờ báo Thanh Niên.

- Ông Nguyễn Trọng Chức – Nhà báo, nguyên Thư ký toà soạn của nhật báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hiện ông đang giữ chức trưởng Ngành Lý luận - Phê bình của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Mạnh Tuấn – Nhạc sĩ Jazz người Việt nổi tiếng thế giới và là một trong những nghệ sĩ saxophone nổi bật tại Việt Nam. Ông còn là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà cải biên, nhà sản xuất đã tốt nghiệp trường Berklee (Mỹ) danh tiếng.

- Ông Nguyễn Quang Dũng – Đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng, người đã giành được giải Cánh diều vàng Việt Nam: Phim truyện hay nhất, Kịch bản hay nhất, Phim truyền hình dài tập hay nhất. Ông còn là nhà sản xuất chương trình âm nhạc, đạo diễn các chương trình truyền hình thực tế, giám khảo chương trình Vietnam Idol, nhạc sĩ và nhà phê bình âm nhạc.

- Ông Bùi Công Duy – Nghệ sĩ violin nổi tiếng, tốt nghiệp Thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Ông cũng là thành viên người nước ngoài đầu tiên của dàn nhạc dây nổi tiếng thế giới - Viourse Moscow.



- Nghệ sĩ Thanh Bùi – Nhà sáng lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA); Nghệ sĩ được quốc tế công nhận – người đã giành được giải thưởng Gold Record ở Đức và Nhật Bản và đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhạc sĩ/nhà sản xuất nổi tiếng thế giới như Charlie Midnight (Christina Aguilera, James Brown, Britney Spears, Hillary Duff), Michael Jay (Eminem, Kylie Minogue, Celine Dion), Alex Geringas (Kelly Clarkson), Andre Lindal (ex-Stargate, Kelly Clarkson, Monica), Ross Golan (Maroon5, Justin Beiber), Red One (Lady Gaga, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Usher, One Direction, Quincy Jones, Enrique Iglesias, Nicole Schezinger…), Wayne Hector & AJ Junior (Westlife, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, One Direction, The Wanted and Olly Murs…), APL.DE.AP, Chi Thanh,…

Nghệ sĩ Thanh Bùi còn là Đại sứ của Tổ chức Phi chính phủ Loreto Kids Charity, Quỹ Wilderness và Chiến dịch Mục tiêu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc.

- Ông Tyler Smith – Phó chủ tịch cấp cao của trường Trinity College London danh tiếng thế giới. Cựu giám đốc của Học viện Âm nhạc Phổ thông thành phố Wafi, Dubai với 30 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành công nghiệp âm nhạc Nam Phi, Các tiểu vương quốc Ả Rập, Mỹ đến các nước châu Á khác nhau.

Điều tạo nên sự khác biệt của Học bổng Trịnh Công Sơn so với những học bổng khác là định hướng lâu dài và trọng tâm đối với việc xây dựng nhân cách và hình thành cốt lõi cho thế hệ trẻ.

Học bổng sẽ hỗ trợ các tài năng âm nhạc có hoàn cảnh khó khăn, để các em có cơ hội tham gia các chương trình giáo dục âm nhạc đạt chuẩn quốc tế tại Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA). Bên cạnh đó, học viên nhận học bổng còn được hỗ trợ toàn bộ học phí chương trình phổ thông, chương trình tiếng Anh và các chương trình xây dựng/định hướng nhân cách và giá trị cốt lõi.

Học bổng Trịnh Công Sơn được thành lập bởi gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phối hợp cùng Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA) nhằm tôn vinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong các nhạc sĩ, nhà thơ và họa sĩ tài năng hàng đầu của Việt Nam. Học bổng ra đời với mục đích tạo điều kiện cho các tài năng âm nhạc và nghệ thuật có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình. Không chỉ là một học bổng âm nhạc đơn thuần, Học bổng Trịnh Công Sơn còn chú trọng việc phát triển một thế hệ tài năng toàn diện khi cam kết sẽ đồng hành cùng các em trên con đường giáo dục, bởi tất cả chúng ta đều hiểu rằng một tài năng chỉ thật sự tỏa sáng khi hội tụ đủ các yếu tố tài năng, kiến thức và đạo đức. Bên cạnh đó, Học bổng Trịnh Công Sơn sẽ đầu tư vào dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ và các đối tượng mắc chứng tự kỷ. Học bổng Trịnh Công Sơn chính thức nhận hồ sơ xét tuyển trên toàn quốc cho đến hết tháng Tư 2017. Xem thông tin chi tiết về học bổng và thủ tục nộp hồ sơ tại: http://www.smpaa.edu.vn/TcsScholarship/index.php/vi/campaigns/hoc-bong-trinh-cong-son/ hoặc email đến TCS.Scholarship@smpaa.edu.vn.

Bài: T.D

Ảnh: BTC CC