Tiếp nối thành công của ca khúc nhạc phim ''Chỉ là anh thôi'', Hồ Quỳnh Hương đảm nhận bản nhạc phim mang tên "Anh có hay" trong bộ phim "Chạy đi rồi tính" của đạo diễn Namcito. Giọng hát da diết và nội lực của nữ ca sĩ đất Mỏ như thổi hồn vào từng ca từ của bản pop ballad do nhạc sĩ Mian Huỳnh sáng tác.

Nếu "Chỉ là anh thôi" là sản phẩm mở màn cho năm 2016 đánh dấu sự tái xuất của nữ ca sĩ, thì "Anh có hay" là bài hát cô dành tặng người hâm mộ vào đầu năm 2017.





Ca khúc "Anh có hay" do Hồ Quỳnh Hương thể hiện được phát trong bộ phim "Chạy đi rồi tính" do Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9X đóng vai chính

Trước khi nhận lời thu âm bài hát, Hồ Quỳnh Hương đã nghe bản demo và rất thích ca khúc này. Nhạc sĩ Mian Huỳnh đã để quãng khá rộng, nghe có vẻ đơn giản nhưng cả nốt trầm và cao đều khó hát. Tuy nhiên, Hồ Quỳnh Hương đã xử lý vô cùng khéo léo, tinh tế.





Hình ảnh mới của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương năm 2017

Đạo diễn Namcito là một người vô cùng kỹ tính. Anh cho biết, trong phim ca khúc sẽ được vang lên khi người phụ nữ có cảm xúc ân hận và muốn xin lỗi chồng mình. Đoạn này khá xúc động nên anh muốn Hồ Quỳnh Hương phải hát sao cho thật da diết. Khi thu âm, Hồ Quỳnh Hương đã rất xúc động và nhập tâm, dù chưa được xem phim cũng như đọc kịch bản. Càng về sau, giai điệu bài hát nhanh hơn cũng là lúc giọng hát của nữ ca sĩ trở nên dồn dập hơn và tha thiết hơn.





Diện mạo của nữ ca sĩ đất Mỏ ngày càng xinh đẹp

Phần hòa âm cuối cùng được gửi qua Mỹ cho nhạc sĩ Christopher Wong thực hiện, và hoàn thành sau nhiều lần chỉnh sửa. Có thể nói ca khúc “Anh có hay” chứa đựng rất nhiều kỳ vọng và công sức của cả đội ngũ sáng tác và thực hiện.





Nữ ca sĩ hứa hẹn một năm hoạt động âm nhạc tưng bừng mở đầu bằng bản nhạc phim "Anh có hay" ( phim "Chạy đi rồi tính")

Đây là lần thứ hai Hồ Quỳnh Hương cộng tác cùng ê kíp Bảo Nhân - Namcito. Cô cảm ơn hai đạo diễn trẻ vẫn tin tưởng và giao trọng trách hát nhạc phim cho mình. Hồ Quỳnh Hương hy vọng ca khúc "Anh có hay" sẽ góp phần tạo nên sự thành công của bộ phim.



Bài: Thùy Dương

Ảnh: NVCC