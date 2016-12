Theo thông tin từ người đại diện của George Michael, giọng ca "Last Christmas" đã bất ngờ qua đời ở tuổi 53. Đây là hung tin cho người hâm mộ bởi George Michael đã vĩnh viễn ra đi chỉ một ngày sau lễ Giáng Sinh, thời điểm mà ca khúc đình đám một thời "Last Christmas" của ông được vang lên trên khắp thế giới.





Giọng ca huyền thoại George Michael đã về cõi vĩnh hằng. (Ảnh: george-michael.info) Giọng ca huyền thoại George Michael đã về cõi vĩnh hằng. (Ảnh: george-michael.info)

Sau sự ra đi của những ngôi sao lừng lẫy như Prince, David Bowie hay Leonard Cohen ... làng âm nhạc thế giới trong năm 2016 lại tiếp tục đón thêm một mất mát.



Thông tin từ người đại diện của Michael cho hay: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng người con, người anh em và người bạn thân thiết của chúng tôi là George Michael đã ra đi thanh thản tại nhà riêng trong dịp Giáng Sinh. Gia đình Michael đề nghị được tôn trọng sự riêng tư trong thời khắc khó khăn này. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào."



Mới chỉ đầu tháng này, George Michael còn từng có kế hoạch thực hiện một album mới với nhà sản xuất Naughty Boy. Nam ca sĩ sinh năm 1963 này từng là thành viên của nhóm nhạc Wham với những ca khúc bất hủ như "Careless Whisper" hay "Last Christmas" vào thập niên 1980. Sau khi Wham tan rã, George Michael vẫn có một sự nghiệp solo thành công và đã bán được hơn 100 triệu album trên toàn cầu.



Tuy tài năng nhưng Michael lại có cuộc sống phóng túng khi liên tục sử dụng rượu và chất kích thích. Một người thân của anh là bà Jakie Georgiou - vợ của anh họ Michael - từng chia sẻ với tờ The Sun vào năm 2015: "Cậu ấy liên tục hút thuốc phiện. Trước khi đi cai nghiện. cậu ấy phải liên tục dùng chất gây nghiện nếu không muốn cơ thể bị co giật. Có những bữa tiệc mà cậu ấy dùng thuốc để rồi ngã gục và được mọi người nâng lên từ dưới sàn nhà trong đống nôn mửa. George đã rất gầy và ốm yếu."



"Cậu ấy dùng đủ mọi thứ: từ rượu, cần sa cho tới cocaine. Mọi thứ ngày càng tệ hơn, với chỉ hai con đường: một là nhà tù và hai là chết. Tôi e sợ rằng cậu ấy sẽ chết sớm."



Theo Thịnh Joey (VietnamPlus)