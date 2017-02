Hai thần tượng lớn của Vpop đều dính nghi án đạo nhạc trong cùng một thời điểm... Hai thần tượng lớn của Vpop đều dính nghi án đạo nhạc trong cùng một thời điểm...

Tính đến thời điểm này, từ phía Mỹ Tâm đã ngay lập tức có thông báo trên fanpage về việc tạm thời khóa MV "Anh thì không" trên kênh YouTube để tôn trọng bản quyền. Ngược lại, Sơn Tùng M-TP lại im lặng và chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.



Cụ thể, nội dung thông báo trên fanpage Mỹ Tâm viết: "Thân chào các bạn! Do chưa tìm hiểu kỹ để đóng tác quyền cho tác giả viết lời Việt ca khúc nhạc Pháp 'Anh thì không' nên tạm thời MTE sẽ khóa bài này trên kênh youtube để tôn trọng bản quyền các bạn nhé! Rất xin lỗi khán giả về sự bất tiện này."









Hiện trên kênh Youtube của Mỹ Tâm chỉ còn bản trailer của MV “Anh thì không”

Ra mắt ngày 26/1, MV “Anh thì không” của Mỹ Tâm ngay lập tức “gây sốt.” “Anh thì không” là một bài hát nổi tiếng của Pháp rất nổi tiếng qua tiếng hát của Jeanne Manson. Sau đó bài này được nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng đặt lời Việt với tựa đề “Anh thì không” và bản lời Việt này cũng rất nổi tiếng qua giọng hát Ngọc Lan, Kiều Nga.



Chỉ sau vài giờ ra mắt, MV đã nhận được những phản hồi tích cực của người hâm mộ thể hiện qua lượt xem và chia sẻ trên Facebook cũng như trên trang YouTube chính thức của Mỹ Tâm. Ca khúc đã lọt top những sản phẩm âm nhạc được xem và yêu thích nhiều nhất trong ngày ở Việt Nam thông qua bảng xếp hạng YouTube Trending (mục tổng hợp những video được nhiều người xem, bình luận nhất của website chia sẻ video lớn nhất toàn cầu).



Tuy nhiên, ít ngày trước, phía nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng “tố” Mỹ Tâm không hề xin phép khi sử dụng. Phía nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng cho biết ông muốn ca sĩ Mỹ Tâm rút bài hát "Anh thì không" với lời Việt chuyển ngữ của mình ra khỏi các sản phẩm cũng như biểu diễn sân khấu và các hình thức kinh doanh của cô từ YouTube, mạng xã hội, tivi… dưới mọi hình thức.



Tạo hình của Mỹ Tâm trong MV mới khiến giới trẻ phát cuồng

Đây không phải là lần đầu tiên phía Mỹ Tâm và nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng gặp sự cố với nhau. Năm 2004, ca khúc “Búp bê không tình yêu” (Poupee De Cire, Poupee De Son, lời Việt: Vũ Xuân Hùng) đã được Mỹ Tâm sử dụng nhưng lại đề tên tác giả là Lê Quang.



Trong khí đó, MV “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP ra mắt dịp Lễ tình nhân đã nhanh chóng vượt kỷ lục với 16 triệu lượt xem sau 2 ngày và trở thành bài hát được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu.



Tuy nhiên, thêm một lần nữa, sản phẩm này vẫn không thể “thoát án” đạo nhạc khi bị tố phần giai điệu của ca khúc “Nơi này có anh” có nhiều nét tương đồng với ca khúc “I’ll give you galaxy” (Galaxy)



Mặc dù Sơn Tùng M-TP chưa có phản hồi chính thức nào, nhưng nhà sản xuất âm nhạc của ca khúc đã lên tiếng về vấn đề này. Nhà sản xuất Vũ Đức Thiện cho biết: “Xét về mặt giai điệu và các hợp âm thì một thằng làm nhạc như tôi sẽ bảo bài 'I’ll give you galaxy' (Galaxy) nghe màu nhạc và hòa âm khá tương đồng với bài 'Sunday Morning' của Maroon 5. Nếu đem so hòa âm đấy với bài Khắc Hưng phối 'Nơi này có anh' mà bảo giống chả khác gì bảo quả dừa giống quả dứa vì cùng chữ ‘dưa’ tạo thành cả.



Và nếu vì hai bài nhạc hát giống nhau hai nốt nhạc ở điệp khúc mà làm clip này (so sánh 'Nơi này có anh' với 'Galaxy') để câu like với những đối tượng mang định kiến sai về đạo nhạc thì hơi buồn cho cộng đồng người nghe lẫn làm nhạc. Đầu độc tư duy và kiến thức âm nhạc của cả chục nghìn đứa trẻ cũng là điều nên cân nhắc trước khi làm.”





Phản hồi của nhà sản xuất MV 'Nơi này có anh."

Cũng giống như những lần trước, Sơn Tùng M-TP lựa chọn im lặng, không bình luận trước vấn đề này. Đạo hay không đạo thì lùm xùm này có thể đẩy lượt view của “Nơi này có anh"của Sơn Tùng ngày một tăng cao hơn nữa.









MV "Nơi này có anh" của Sơn Tùng có lượng người xem nhiều nhất thế giới

Theo Lan Di (VietnamPlus)