9 ca khúc trong album hầu hết do ca sĩ Hải Triều tự viết lời và sáng tác bao gồm “Lá thứ cho tuổi 15 – Tegami”, “Mùa hạ tạm biệt”, “Và hoa sẽ nở”, “Vũ điệu Sambacô dâu”, đây là các ca khúc Nhật Bản được hát bằng tiếng Việt. Ngoài ra khán giả sẽ được thưởng thức một số ca khúc Việt được hát bằng tiếng Nhật như “Nhật ký của mẹ” được nữ nhạc sĩ Yoshimoto Kayo chuyển thể sang tiếng Nhật, “Say you do” sáng tác của Tiên Tiên, phiên bản tiếng Nhật do chính Hải Triều viết lời, “Ngày nắng cũng sẽ về” do Hải Triều sáng tác.





Album “Cordial” gồm 9 ca khúc Nhật - Việt, bìa do họa sĩ Nguyễn Thành Vũ thực hiện

Đặc biệt ca khúc “Nhật ký của mẹ” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi được ca sĩ Hải Triều hát bằng tiếng Nhật đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều khán giả Nhật và được giới thiệu trên The Huffington Post, một trang báo liên kết với báo Asahi rất uy tín ở Nhật Bản.

Album “Cordial” còn có thêm 3 tracks karaoke để khán giả có thể tập hát theo hoặc thu âm lại.





Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế, Hải Triều sang Nhật học Đại học Kinh tế Tokyo.

Anh học thanh nhạc với nhạc sĩ Trần Hiếu và chính thức hoạt động nghệ thuật âm nhạc tại Nhật từ năm 2006



Chia sẻ về tên album - “Cordial”, ca sĩ Hải Triều cho biết: “Từ Cordial có ba nghĩa, một là tình cảm, tấm lòng, hai là một loại thức uống được làm từ thảo dược và nghĩa thứ ba là rượu. Các bài hát được viết, được thu âm bằng tất cả tình cảm, tấm lòng của Triều, album “Cordial” như một loại “thức uống” nhẹ nhàng, một loại rượu khiến người nghe như được tiếp thêm sức mạnh và thấy ấm áp hơn.”

Album “Cordial” được ca sĩ Hải Triều và các cộng sự thực hiện và sản xuất tại Nhật Bản và sẽ xuất hiện trên các kênh phân phối âm nhạc trong thời gian tới.

Bài: Thùy Dương

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Murayama Yasufumi