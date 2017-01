“Hãy để âm nhạc chữa lành vết thương tâm hồn bạn.” Đó là lời bài hát nổi tiếng Let the music heal your soul do nhiều nghệ sĩ cùng nhau thể hiện. Mong muốn độc giả tạm quên đi những đau thương trong năm 2016 vừa qua, cùng Đẹp thưởng thức 10 album hay nhất năm qua dưới đây để cầu mong một năm mới bình yên, tốt đẹp hơn.

10. Iggy Pop, ‘Post Pop Depression’

Thể loại: Rock

Album của ca sĩ Rock người Mỹ, Iggy Pop cùng hợp tác với ban nhạc Queens of the Stone Age’s. Đây cũng là sản phẩm sáng tạo nghệ thuật mới nhất trong sự nghiệp solo của Iggy kể từ khi anh tái hợp với The Stooges năm 2003. Vẫn giữ chất nhạc psych - punk với tiếng guitar trầm đục cùng giọng hát rệu rã của Iggy. Trong ‘Post Pop Depression’, Iggy đã sáng tác ca khúc “American Vahalla” dành tặng đến người bạn của anh, thành viên của ban nhạc The Eagles of Death đã qua đời trong vụ khủng bố tại Paris tháng 11 năm 2015.

9. Frank Ocean, ‘Blonde’

Thể loại: Rap, R&B

Gần 4 năm trước, khi Frank Ocean bắt đầu “tấn công” làng nhạc thế giới bằng album đầu tay thành công ‘Channel Orange’. 2016, anh chàng da màu tiếp tục công phá các bảng xếp hạng thế giới bằng ‘Blonde’ và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các website âm nhạc uy tín như Rollingstone hay Pitchfork. Với sự góp mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Beyonce, Kendrick Lamar, Yung Lean và André 300 trong ‘Blonde’. Tưởng chừng như là một đống “tạp âm” trộn lẫn nhưng Frank đã làm được điều ít nghệ sĩ mới nào làm được đó là hòa hợp tất cả làm một sản phẩm hoàn hảo của riêng anh.

8. Drive-By Truckers, ‘American Band’

Thể loại: Rock

Ảnh bìa của album thứ 11 của Drive-by Truckers là một lá cờ nước Mỹ tung bay chỉ ở một bên. Nó mang một thông điệp nhân văn về tình yêu với đất nước mà Patterson Hood cùng những thành viên ban nhạc đang sinh sống. Đề tài xuyên suốt 11 ca khúc trong ‘American Band’ được lấy cảm hứng từ những vấn đề xã hội nước Mỹ như việc sử dụng súng bất hợp pháp, Black Lives Matter (phong trào đấu tranh vì người da màu), nạn nhập cư bất hợp pháp cho đến cuộc Nội chiến nước Mỹ.

7. The Rolling Stones, ‘Blue & Lonesome’

Thể loại: Blues rock

Từng được bầu chọn là một trong những ban nhạc Rock ’n’ Roll xuất sắc nhất thế giới. Trải qua hơn 3 thập kỷ, những ông già của “Hòn đá lăn – The Rolling Stones” vẫn còn rất “sung” khi đều đặn đi tour và ra album.

Trong album mới nhất, ‘Blue & Lonesome’ được ra mắt chỉ sau ba ngày thu âm. Vẫn trung thành với phong cách blues truyền thống như “I can’t quit you baby,” “Commit a Crime” và “I Gotta Go.” ‘Blue & Lonesome’ không những đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn mà còn là một minh chứng “Những hòn đá lăn” không chỉ là một cái tên nổi tiếng trong quá khứ.

6. Radiohead, ‘A Moon Shaped Pool’

Thể loại: Alternative

Sau thời gian dài ngắt quãng trong sự nghiệp, Radiohead đã trở lại đầy ấn tượng trong 2016 với ‘A Moon Shaped Pool’, album phòng thu thứ chín của họ. Nổi tiếng trong việc mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe bởi những sáng tạo lạ lẫm trong cách hòa âm, phối khí. ‘A Moon Shaped Pool’ tiếp tục làm hài lòng fan hâm mộ bằng nhiều bài hát có ca từ “u tối”, ám ảnh rất đặc trưng của Radiohead.

5. The Monkees, ‘Good Times’

Thể loại: Rock ‘n Roll

Chẳng ai nghĩ rằng một ban nhạc không hề hoạt động âm nhạc từ năm 1968 lại góp mặt một album hay nhất năm 2016. Đó là trường hợp của ‘The Monkees’, kể từ Davy Jones, thủ lĩnh ban nhạc qua đời còn các thành viên còn lại thì đã lui về quá khứ. Nhưng hãng thu âm Rhino vẫn cảm thấy một điều kỳ diệu nào đó nếu đem âm nhạc của họ quay trở lại. Họ đã mời Adam Schlesinger của Fountains of Wayne làm nhà sản xuất và người viết nhạc Rivers Coumo cùng nhiều nghệ sĩ hiện đại khác tham gia dự án. Kết quả là ‘Good Times’ ra đời được vô số lời tán thưởng từ người hâm mộ lẫn các nhà bình luận âm nhạc.

4. Cyndi Lauper, ‘Detour’

Thể loại: Country

Từng là một thần tượng văn hóa pop (pop culture) của giới trẻ Mỹ thập niên 80s. Với hơn 50 triệu album và 20 triệu đĩa đơn được bán ra, Detour là album thứ 11 thể loại đồng quê (country) của nữ nghệ sĩ Cyndi Lauper, đánh dấu sự trở lại của cô sau thành công của She’s So Unusual. Trong album mới nhất của mình, Cyndi Lauper cùng hợp tác với nhiều nghệ sĩ country nổi tiếng khác như Willie Nelson, Jewel, Alison Krauss, Vince Gill…

3. Metallica, ‘Hardwired… to Self Destruct’

Thể loại: Metal

Metallica là ban nhạc nổi tiếng nhất trong “tứ trụ” của thrash metal thế giới. Nhưng kể từ cuối những năm 1990s và đầu những năm 2000, họ mất đi lượng lớn fan hâm mộ trung thành vì chất nhạc của Metallica đã “chệch hướng” ra khỏi sự mạnh mẽ, thô cứng của thrash metal. May mắn thay, họ nhận ra được sai lầm của mình và trở lại với ‘Hardwired…to Self Destruct’ sau 8 năm ra mắt ‘Death Magnetic’. Vẫn là những câu “riff” guitar đầy tốc độ của Kirt Hammett và giọng hát gầm gừ đầy nội lực của James Hetfield. Album nhận được nhiều phản ứng tích cực từ những fan cuồng của họ. Và dự định của họ trong năm tới là chuyến lưu diễn khắp thế giới quảng bá album.

2. Beyoncé, ‘Lemonade’

Thể loại: Pop

Không thể phủ nhận Beyoncé là một nghệ sĩ lớn trong nền công nghiệp âm nhạc toàn câu. Và cô đã chứng tỏ điều ấy trong 2016 bằng ‘Lemonade’. Album phát hành vào ngày 23 tháng 4 cùng với video dưới dạng “album hình ảnh” (visual album) dài 60 phút phát sóng trên HBO. Chủ đề của album cũng chính là lời bộc bạch của Beyoncé là về những “đổ vỡ” trong mối quan hệ hôn nhân của mình. Nhiều trang báo uy tín thế giới như New York Times, Time, Los Angeles Times, Washington Post, MTV… đều dành cho cô nàng Honey B (tên gọi thân mật của Beyoncé) những lời khen tích cực về chất lượng chuyên môn.

1. David Bowie, ‘Blackstar’

Thể loại: Glam Rock

‘Blackstar’ là di sản âm nhạc cuối cùng để lại cho người hâm mộ, được phát hành sau khi David Bowie qua đời 2 ngày. 7 sáng tác nằm trong album của ông được thu âm cùng nghệ sĩ saxophone tài hoa Donny McCaslin, thủ lĩnh ban nhạc jazz New York. Chủ đề của album là sự chiêm nghiệm về cuộc đời, mang đầy tính tiên tri về sự ra đi của ông được thể hiện qua ca khúc “Lazarus”. Những năm cuối đời, Bowie phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng ông không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ vài người bạn thân. Thay vào đó, ông chú tâm nhiều hơn vào album cuối cùng của mình. ‘Blackstar’ là album hòa trộn giữa jazz cùng nhiều hiệu ứng âm thanh làm người nghe ám ảnh.

Bài: Johnny

Tổng hợp: RollingStone, Pitchfork